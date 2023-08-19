CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kağızman'da çiftçilerle buluştu

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kağızman ilçesini ziyaret ederek çiftçi ve köylülerle bir araya geldi. Alp, Kağızman çiftçilerinin sulama konusunda ilgi beklediğini belirterek, Sayın Bakanı bu konuda göreve davet etti.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kağızman ilçesini ziyareti kapsamında çiftçi ve köylülerle bir araya geldi. Alp, " Üreticimiz perişan, Kağızman çiftçisi sulama konusunda ilgi bekliyor. Sayın Bakanı bu konuda göreve davet ediyorum" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Kağızman ilçesinde çiftçi ve köylüler ile bugün bir araya geldi. Kağzımanlı yurttaşların sorun ve taleplerini dinleyen Alp, şunları kaydetti:

"Kağızman ilçesinin Kümbet mahallesindeyiz. Kağızman ilçesi elması ile ünlü bir ilçemiz fakat, bu sene gördüğünüz gibi elmalarımız ere dökülüyor. Çünkü yeterli sulama imkanına kavuşamadı. Üreticimiz perişan, Kağızman çiftçisi sulama konusunda ilgi bekliyor. Sayın Bakanı bu konuda göreve davet ediyorum."