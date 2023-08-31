CHP Karabük Milletvekili ve Safranbolu Belediye Başkanı Tarihi Çarşı Esnaflarının Sorunlarını Dinledi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı esnaflarının sorunlarını dinledi. Milletvekili Akay ve Başkan Köse, esnafların soru, görüş ve önerilerini dinleyerek hayırlı işler dileklerini iletti. Ayrıca han arkası projesini incelediler.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı esnaflarının sorunlarını dinledi.

Milletvekili Akay ve Başkan Köse, esnafların soru, görüş ve önerilerini dinleyerek hayırlı işler dileklerini iletti. CHP Karabük Milletvekili Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Köse, Belediye Başkan Vekili Onur Varlı ile birlikte ziyaretlerin ardından bitimine kısa bir süre kalan ve yapımı tamamlandıktan sonra Tarihi Çarşı'nın dokusuna uygun cazibe merkezi haline gelecek olan han arkası projesini inceledi. - KARABÜK