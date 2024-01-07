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CHP Karabük Milletvekili Gazetecilerle Yemekte Buluştu

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CHP Karabük Milletvekili, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi. Programda gazetecilerle sohbet eden Milletvekili, gazetecilerin kamuoyunun bilgilenme hakkını yerine getirdiğini vurguladı.

CHP Karabük Milletvekili 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki basın mensuplarıyla yemekte bir araya geldi.

Safranbolu Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda gazeteciler ile tek tek sohbet eden Milletvekili Akay, görev yapan basın mensuplarının gününü kutladı.

Akay, gazetecilerin mesai gözetmeksizin çalışarak kamuoyunun bilgilenme hakkını yerine getirdiklerini söyledi.

Akay'a programda Belediye Başkanı Elif Köse, İl Başkanı Vedat Yaşar ve parti teşkilatı eşlik etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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