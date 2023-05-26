CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, mazbatasını aldı

28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Karabük'ten CHP milletvekili seçilen Cevdet Akay, mazbatasını aldı.

Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve partililerle Karabük Adliyesine geldi.

Yetkililerden mazbatasını aldıktan sonra adliye önünde gazetecilere açıklama yapan Akay, önemli bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi.

Gece gündüz Karabük'ün her yerini dolaştığını belirten Akay, "Sonuçta da 14 Mayıs'ta beni Karabük milletvekili olarak meclise gönderdiniz. Hepinizin çok büyük emeği var. Hepinizden Allah razı olsun, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Akay, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunun yapılacağını hatırlatarak, herkesi sandığa giderek oyunu kullanmaya çağırdı.