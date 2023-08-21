CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'teki çalışmalarını sürdürüyor

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'teki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelini adım adım dolaşarak esnafla ve köylülerle yakın temas kuran Milletvekili Akay, tüm kesimlerin sorunlarına çözüm bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

CHP Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, Karabük'teki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelini adım adım dolaşarak esnafla ve köylülerle yakın temas kuran Milletvekili Akay, tüm kesimlerin sorunlarına çözüm bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Milletvekili Cevdet Akay Karabük Merkez, Safranbolu, Eflani, Eskipazar ve Yenice ilçelerinin en ücra köylerine gerçekleştirdiği ziyaretlerle yaşanan tüm sorunları bizzat yerinde inceliyor, sorunların çözümü noktasında iktidarı zorluyor.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay gece gündüz demeden Karabük'ün en ücra noktasındaki köylerini adım adım dolaşarak köylülerin yaşadığı sorunlara kulak veriyor, yaşanan sorunları ilgili bakanlık ve kurumlara iletmek üzere tek tek not alıyor.

Milletvekili Akay Karabük'ün merkez ilçesi dahil olmak üzere, hiçbir siyasinin adım atmadığı en ücra köyler dahil olmak üzere ulaşılmayan tüm köyleri ziyaret ederek köylülerin dertlerine derman olmak için mücadele veriyor.

'Karabük'ün sesi artık daha gür çıkacak'

Ziyaretleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Akay, "İlimizin ve tüm ilçelerimizin sorunlarını A'dan Z'ye biliyor, bu sorunları çözüme kavuşturmak için de mücadele veriyoruz.. Mazbatamızı alır almaz ilk andan itibaren Karabük'ün tüm ilçelerini adım adım geziyor, sorunları yerinde tespit etmek için yakın uzak ayrımı yapmaksızın en ücra köylerimiz dahil ilimizin her bir karışını adım adım geziyoruz. Esnafımızla, emeklimizle, işçilerimizle, çiftçimizle bir araya gelerek sorunlarını dinliyor, sorunların çözümü için de elimizden gelenin fazlasını yaparak iktidarı çözüme zorlayacağız. Hemşehrilerimizin sesi olmayı sürdürecek, yaşanan tüm sorunları komisyonlarda, TBMM Genel Kurulu'nda, ve TBMM'de yapacağımız çalışmalarla sürdüreceğiz. Sorunların çözümü için var gücümüzle çalışacağız." şeklinde konuştu. - KARABÜK