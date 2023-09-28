CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Ziyarette ekonomik durum ve toplumsal konular da değerlendirildi.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek istişarelerde bulundu.
Milletvekili Cevdet Akay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıçdaroğlu, Akay'a teşekkür etti.
Akay, Kılıçdaroğlu ile 28. Dönem ikinci yasama yılı öncesi ülkedeki ekonomik durumu ve toplumsal konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Ziyaret Akay'ın Karabük'te gerçekleştirilecek olan Afet Zirvesi'nin detaylarını paylaşmasıyla son buldu. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika