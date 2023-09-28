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CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Ziyarette ekonomik durum ve toplumsal konular da değerlendirildi.