CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, yapılanları takdir edip açıklayacak

CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar, "Yapılanları takdir edip açıklayacağız. Yapılmayanları da eleştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Yaşar, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kendilerinin CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile ilçeler ve bağlı köylere zaman zaman ziyaretler yaptıklarını söyledi.

Merkez ilçe ve diğer ilçelerde sivil toplum kuruluşları ve esnafları ziyaret ettiklerini belirten Yaşar, "Köylerimizde ise kimi bulduysak onlarla görüşüyor ve mutluluk ve sıkıntılarını paylaşıyoruz. Bu ziyaretlerimizde hem ilimizin hem de ülkemizin yerel ve genel sorunları üzerinde değerlendirmeler yapıp çözüm önerilerimizi anlatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Yaşar, sorunları yerinde tespit ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Kimseye karşı art niyetli değiliz. Amacımız noksanları gözler önüne sermek ve halkımızın yaşam kalitesinin bir nebze de olsa yükselmesine öncülük etmek. Bizim temel gayemiz asfaltsız yolun kalmaması, susuz köyün olmamasıdır. İşimiz burada bitmiyor. Vekilimiz Sayın Cevdet Akay soru önergeleri ile Bakanlık düzeyinde çalışmalara devam ediyor. Bizler de onunla birlikte çalışmalara devam edeceğiz. Yapılanları takdir edip açıklayacağız. Yapılmayanları da eleştirmeye devam edeceğiz."