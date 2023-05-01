CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Bağlar, deprem bölgesinde yapılacak konutlarla ilgili açıklama yaptı

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Bağlar, deprem bölgesinde yapılacak konutlarla ilgili "Hükümet 105 metrekare bir köy evinin 1 milyon 575 bin bedelle köylüye verileceğini bunun ise yüzde 50'sini hibe edeceğini söylüyor. Yani hesap basit; yüzde 50 olan 787 bin 500 TL'yi hibe edecek, diğer yüzde 50'yi de 20 yılda ödeyecek. Bunun yerine hükümet hibe edeceği tutarı köylü kardeşimize versin, o köylü kardeşim kendi arsasına o parayla evini en mükemmel şekilde yapar. Herkesi bir araya toplayıp ev yapılmaz, köy yerlerinde herkesin evinin önünde bahçesi olur, toplu bir yere yaparak bu kültürü bitiremezler" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Bağlar, 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerin yerine yapılacak konutlar ve vatandaşa verilecek devlet desteğiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Bağlar, şunları kaydetti:

"BU TARİHİ HİÇBİR ŞEKİLDE UNUTMAYACAĞIZ: 3 yıl önce hazırlanan rapora göre Bahçelievler, stadyumun çevresinin yerle bir olacağı belirtiliyor. Bu zamana kadar bu şehrin yöneticileri neden önlem almıyor anlamıyorum. Depremin ilk üç günü, tüm varlığımızla, her şeyimizle biz vatandaşlarımızın yanındaydık sadece yetkililer yoktu. O küçücük bedenler enkaz altından çıkarılmayı bekledi, 3'üncü günün sonunda gelinde ama çok geç kalınmıştı. Bu tarihi hiçbir şekilde unutmayacağız.

VATANDAŞLARIMIZ BORÇLANMADAN EV SAHİBİ OLABİLİR: Özellikle köylü kardeşim bu hesaba lütfen baksın ve araştırsın. Bu zamana dişinden tırnağından artırdığı birikimlerle bir ev yapmış, evladına, yakınına ise bahçesinde, evinin yanındaki arazisinde yer vererek ev yapmasını sağlamış. Bu kardeşlerimizin bu evlerinden başka bir mal varlıkları yok. Bu depremlerde ise evler yıkılmış, hükümet bu insanlara en zor gününde destek vermesi dururken bu zor günlerinden yararlanıp yüzbinlerce TL borçlandırmak istiyor. Borçlandırmayı yaparken de yüzde 50'sini hibe yapacağını söylüyor. Bizim vatandaşlarımız adına hükümete bir teklifimiz var.

HİBE EDECEĞİ TUTARI NAKİT VERSİN: Kapalı kapılar arkasında bir köy evinin kaç milyona ihale yapıldığını, depremzede vatandaşlarımızın üzerinden nasıl bir çıkar ilişki yumağı olduğunu zaten biliyoruz. Siyaset yapmayacağız sadece hükümetin açıkladığı veriler üzerinden vatandaşlarımıza bir hesap sunuyoruz. Hükümet 105 metrekare bir köy evinin 1 milyon 575 bin bedelle köylüye verileceğini bunun ise yüzde 50'sini hibe edeceğini söylüyor. Yani hesap basit; yüzde 50 olan 787 bin 500 TL'yi hibe edecek, diğer yüzde 50'yi de 20 yılda ödeyecek. Bunun yerine hükümet hibe edeceği tutarı köylü kardeşimize versin, o köylü kardeşim kendi arsasına o parayla evini en mükemmel şekilde yapar. Hem de yıkılan evinin yerine yapar, hem de kendi yaşam çizgisine aynen devam eder. Herkesi bir araya toplayıp ev yapılmaz, köy yerlerinde herkesin evinin önünde bahçesi olur, toplu bir yere yaparak bu kültürü bitiremezler."

Bağlar, ayrıca yaptığı açıklamada da şöyle konuştu:

"HÜKÜMET BU YARALARI SARMAK İÇİN NE YAPIYOR?"

"Hükümet bu yaraları sarmak için ne yapıyor? Vatandaşlarımız dişinden tırnağından biriktirmiş bir ev almış, yıllarca borçlanmış evini alabilmek için. Birçok vatandaşımız böyle ve şimdi evlerini kaybettiler. Hükümet bu evler için 1 milyon 575 bin lira bedelle evlerin yapılacağını, bu şekilde ihale ettiğini söylüyor. Hesaplayalım, nasıl olacakmış? 1 milyon 575 bin lira olan bedelin yarısını devlet hibe edecekmiş, lütufta bulunuyor. Peki diğer yarısı nasıl olacak? Diğer yarısını da vatandaşlar 20 yıl borçlandırılacak. 20 yıl borçlandırılarak bu para ödenecek? Bu vatandaş zaten yıllarca borçlanmış, bir ev almış. Sen bu vatandaşı tekrar 20 yıl borçlandırıp ev sahibi yapacaksın. Peki Genel Başkanımız ne diyor? Genel Başkanımız diyor ki, 'devlet sorumluluğunu yerine getirmeli ve evleri bedelsiz vermelidir' diyor. Mümkün mü, tabii ki mümkün. Bayındırlığın kayıtlarında var, herkes açık olarak görebilir. Bugün verilecek olan 105 metrekare evin bedeli 635 bin lira. Peki, ihale edilen bedel ne kadar? 1 Milyon 575 bin lira. Yine ranta ve rantçıya peşkeş çekiliyor. Açık ve net bir öneride bulunmak istiyorum. 1 milyon 575 bin liranın yarısı, bunu hibe ediyorsun 780 bin lira civarında. Ver vatandaşa 780 bin lirayı, vatandaş evini kendi yapsın. Evin maliyeti açık, 635 bin lira. Buyurun siz 785 bin lirayı vatandaşı verin, vatandaş evini kendisi yapsın. Daha da iyisini yapar, daha da iyi şartlarda yapar."

arda yapar."