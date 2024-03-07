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CHP, Kadınların Özgürce Yaşayabilecekleri Bir Ülke İçin Çalışıyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, CHP olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülke kurmak için çalıştıklarını belirtti. Yücel, kadına yönelik şiddetin Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olduğunu vurgulayarak, kadın cinayetlerine dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "CHP olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülkeyi kurmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yücel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 8 Mart'ın emeğin, alın terinin, üretimin, kadın hak mücadelesinin günü olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin kadına yönelik şiddet olduğunu belirten Yücel, 27 Şubat Salı günü 7 kadının öldürüldüğünü hatırlattı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun, öldürülen kadınların anısına kurduğu Anıt Sayaç'ta yer alan verilere göre son 10 yılda 3 bin 850 kadının öldürüldüğünü bildiren Yücel, şunları kaydetti:

"CHP olarak kadınların özgürce yaşayabilecekleri bir ülkeyi kurmak için çalışıyoruz. Bu iktidarın, kadının aile, iş, sosyal yaşam alanında önüne ördüğü duvarları yıkacağız. Kadınların fikri ve emeğiyle ülkenin aydınlık yarınlarını hep birlikte kuracağız. İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacak, güçlendirilmiş ve kadınlara teslim edilmiş bir parlamenter sistemin mimarı olacağız. 8 Mart artık kadınların seslerini duyurmak, haklarını korumak, emeklerine sahip çıkmak zorunda kalacakları bir gün değil, tüm kazanımlarından emin oldukları, özgürce kutlayacakları bir bayram olacak."???????

Kaynak: AA / Politika

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