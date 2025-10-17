Haberler

CHP Kadın Kolları Yoksullukla Mücadele İçin Eylem Düzenledi

CHP Kadın Kolları Yoksullukla Mücadele İçin Eylem Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında 81 ilde eş zamanlı eylem gerçekleştirerek kadın yoksulluğuna dikkat çekti. Genel Başkan Dr. Asu Kaya, kadınların yoksulluktan kurtulması için ekonomik bağımsızlık ve eşitlik vurgusu yaptı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları, 81 ilde 'Boş tencereni al, sen de gel; Yoksulluğa boyun eğmeyen kadınlarla yürü' eylemi düzenledi.

CHP Kadın Kolları, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında, 81 ilde eş zamanlı, 'Boş tencereni al, sen de gel; Yoksulluğa boyun eğmeyen kadınlarla yürü' eylemi düzenledi. Ankara'da CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Dr. Asu Kaya ve kadın kolları üyeleri İl Başkanlığı'nda toplanarak Sakarya Caddesi'ne kadar bir yürüyüş yaparak, oturma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Burada konuşan Kaya, "Kadın yoksulluğu, bu ülkenin en derin ama en az konuşulan gerçeğidir. AKP, kadınları yoksullaştırarak siyasetten, üretimden, eğitimden, özgürlükten uzak tutmak istemektedir. 4+4+4 sistemiyle kız çocuklarının eğitim hakkına göz diktiniz. Kamusal kreş açmayarak kadınları evlere hapsettiniz. Kadına ekonomik bağımsızlık tanımayarak, onu itaat etmeye zorladınız. ve şimdi kalkıp 'eşitlikten' mi bahsediyorsunuz? Yalan, külliyen yalan. Kadını eşit yurttaş olarak gören bir iktidar, onu sosyal güvenceden mahrum bırakmaz. Onu sosyal yardıma mahkum etmez, hakkını verir. Kreş açar, iş alanı yaratır, eşit işe eşit ücret verir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ EMEKLİLERİMİZLE BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

"Bugün milyonlarca emeklimiz temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanırken, bu düzenin devam etmesine asla izin veremeyiz" ifadelerini kullanan Kaya, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de açıkça ifade ettiği gibi, emekli maaşının, en az bir buçuk asgari ücret olduğu, emeklilerimizin hayat boyu verdiği emeğin karşılığını huzur içinde aldığı bir Türkiye'yi emeklilerimizle birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında enflasyon yıllık yüzde 2'lere inene kadar, asgari ücretin her ay enflasyona göre otomatik olarak zamlandığı, ücretlerin ilk 1 yıldan sonra kıdemle birlikte asgari ücretten hızla uzaklaştığı bir Türkiye'yi asgari ücrete mahkum edilen vatandaşlarımızla birlikte inşa edeceğiz. Yine Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında her çocuk okulda üç kap sıcak yemek yiyecek.' Biz, kimsenin çocuğunun yatağa aç girmediği, herkesin eşit eğitim hakkına sahip olduğu bir Türkiye'yi kadınlarla, annelerle ve çocukların hayalleriyle birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Rakam inanılmaz! 1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın

1 kilogram altının bir aylık kazandırdığı paraya bakın
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Hamile eşini ve bir adamı öldüren katil, stadyumda idam edildi

Hamile eşini ve bir adamı öldüren katil, stadyumda idam edildi
14 yıllık sır perdesinin arkasından kardeşi çıktı! İşte verdiği ifade

Ağabeyini öldüren kardeşin ifadesi bir hayli ilginç
Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek

Sağlıkçılar için yeni dönem! Hemşireler artık bu renk giyinecek
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.