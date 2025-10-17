CHP Kadın Kolları Yoksullukla Mücadele İçin Eylem Düzenledi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları, 81 ilde 'Boş tencereni al, sen de gel; Yoksulluğa boyun eğmeyen kadınlarla yürü' eylemi düzenledi.

CHP Kadın Kolları, Dünya Yoksullukla Mücadele Günü kapsamında, 81 ilde eş zamanlı, 'Boş tencereni al, sen de gel; Yoksulluğa boyun eğmeyen kadınlarla yürü' eylemi düzenledi. Ankara'da CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Dr. Asu Kaya ve kadın kolları üyeleri İl Başkanlığı'nda toplanarak Sakarya Caddesi'ne kadar bir yürüyüş yaparak, oturma eylemi ve basın açıklaması gerçekleştirdi.

Burada konuşan Kaya, "Kadın yoksulluğu, bu ülkenin en derin ama en az konuşulan gerçeğidir. AKP, kadınları yoksullaştırarak siyasetten, üretimden, eğitimden, özgürlükten uzak tutmak istemektedir. 4+4+4 sistemiyle kız çocuklarının eğitim hakkına göz diktiniz. Kamusal kreş açmayarak kadınları evlere hapsettiniz. Kadına ekonomik bağımsızlık tanımayarak, onu itaat etmeye zorladınız. ve şimdi kalkıp 'eşitlikten' mi bahsediyorsunuz? Yalan, külliyen yalan. Kadını eşit yurttaş olarak gören bir iktidar, onu sosyal güvenceden mahrum bırakmaz. Onu sosyal yardıma mahkum etmez, hakkını verir. Kreş açar, iş alanı yaratır, eşit işe eşit ücret verir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'Yİ EMEKLİLERİMİZLE BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ'

"Bugün milyonlarca emeklimiz temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanırken, bu düzenin devam etmesine asla izin veremeyiz" ifadelerini kullanan Kaya, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in de açıkça ifade ettiği gibi, emekli maaşının, en az bir buçuk asgari ücret olduğu, emeklilerimizin hayat boyu verdiği emeğin karşılığını huzur içinde aldığı bir Türkiye'yi emeklilerimizle birlikte inşa edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında enflasyon yıllık yüzde 2'lere inene kadar, asgari ücretin her ay enflasyona göre otomatik olarak zamlandığı, ücretlerin ilk 1 yıldan sonra kıdemle birlikte asgari ücretten hızla uzaklaştığı bir Türkiye'yi asgari ücrete mahkum edilen vatandaşlarımızla birlikte inşa edeceğiz. Yine Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında her çocuk okulda üç kap sıcak yemek yiyecek.' Biz, kimsenin çocuğunun yatağa aç girmediği, herkesin eşit eğitim hakkına sahip olduğu bir Türkiye'yi kadınlarla, annelerle ve çocukların hayalleriyle birlikte inşa edeceğiz" dedi.