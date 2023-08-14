CHP Kadın Kolları, Pazar Yeri Yangın Yeri Kampanyasıyla Gıda Enflasyonunu Protesto Ediyor

CHP Burdur İl Kadın Kolları Başkanı Zinet Gezer, pazarcılar ve halkla yapılan fahiş zamları konuşarak artan gıda enflasyonunu protesto etti. CHP Bingöl İl Kadın Kolları da aynı şekilde pazar esnafını ve yurttaşları ziyaret ederek alım gücü üzerine sohbet etti.

"Pazar Yeri Yangın Yeri" kampanyası kapsamında CHP Burdur İl Kadın Kolları Başkanı Zinet Gezer, pazarcılar ve halkla sebze meyveye yapılan fahiş zamları konuştu. Gezer'in konuştuğu memur emeklisi pazarcı, "Eşimle ben çalışıyorum geliri gideri hesapladığım zaman gideri gelirinden daha fazla. Şimdi bunu (fasulye) 60 liraya yiyoruz seneye belki 100 liraya bulamayacağız. (Geçen yıl) 25-30 liraydı. 5 bin liraya mazot alıyorum, iki gün gidip geliyorum bitiyor. Çoğu zaman emekli maaşını alıyoruz, gübre parasını ödüyoruz" dedi. Kilosu 20 liraya soğan aldığını belirten Emekli yurttaş da "Aldığım kişiyle konuştuk da kışın 40 liradan aşağı alamazsınız soğanı, patatesi dedi. Durum bu yani" diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı artan gıda enflasyonu sebebiyle halkın alım gücünün düşmesini protesto ediyor. Bu kapsamda CHP Burdur İl Kadın Kolları ve CHP Bingöl İl Kadın Kolları sokağa çıkarak Pazar yerlerini gezdi ve pazarcılar ile yurttaşların sorunlarını dinledi.

Bu kapsamda CHP Burdur İl Kadın Kolları Başkanı Zinet Gezer'in gezdiği pazar yerindeki memur emeklisi üretici şunları dile getirdi:

"EŞİMLE BEN ÇALIŞIYORUM GELİRİ GİDERİ HESAPLADIĞIM ZAMAN GİDERİ GELİRİNDEN DAHA FAZLA"

"Seneye ekmeyi düşünmüyorum çünkü fidan parasını çıkaramadım. Emeğimizin karşılığını alamıyoruz Eşimle ben çalışıyorum geliri gideri hesapladığım zaman gideri gelirinden daha fazla. Şimdi bunu (fasulye) 60 liraya yiyoruz seneye belki 100 liraya bulamayacağız. (Geçen yıl) 25-30 liraydı. Ben kendim (kışlık) koyamayacağım ki siz koyasınız. Satayım da ben paraya çevireyim diyorum, gübre, mazot param çıksın. 5 bin liraya mazot alıyorum, iki gün gidip geliyorum bitiyor. Çoğu zaman emekli maaşını alıyoruz, gübre parasını ödüyoruz, 7 bin 500 lira maaş alıyorum. Ben çalışırken Emekli Sandığı'na bin 500 lira kesilirken, öbür tarafta 300 lira maaş yatırırken adamın aldığı 7 bin 500 lira maaş benim aldığım 7 bin 500 lira maaş. Eşim sosyal hizmet uzmanı, cezaevinden emekli."

Pazardan alışveriş yapan emekli de soğan, patatesin bile el yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"ALDIĞIM KİŞİYLE KONUŞTUK DA KIŞIN 40 LİRADAN AŞAĞI ALAMAZSINIZ SOĞANI, PATATESİ DEDİ"

"(Soğan) 20 lira, patates 15 lira, mevsiminde, tam zamanında aslında. Herhalde kışın 40 liradan aşağı alamayız. Emekliyim, Burdur gibi yerde zorlanıyoruz, üretimin bol olduğu yerde. Aldığım kişiyle konuştuk da kışın 40 liradan aşağı alamazsınız soğanı, patatesi dedi. Durum bu yani… Emeklinin durumu da kötü vatandaşın durumu da kötü. Kimseye bir şey söyleyecek halimiz yok ne üreticiye ne tüketiciye."

Ayrıca CHP Bingöl İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Baylas da pazar esnafını ve yurttaşı ziyaret ederek alım gücü üzerine sohbet etti.