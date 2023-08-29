CHP Kadın Kolları Muğla'da Pazar Yeri Sorunlarını Dinledi

CHP Kadın Kolları "Pazar Yeri Yangın Yeri" kampanyası kapsamında Muğla'da pazarcının ve yurttaşın sorunlarını dinledi. CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut, "Eskiden pazar yerlerine en ucuz alış verişi yapabilmek için giderdik. Ama bugün fiyatlar vatandaşın erişebileceği noktalarda değil" dedi. Korkut'a dert yanan bir pazarcı, "Pazar yeri yangın yeri gibidir. Hayat pahalı, günümüzde en ucuz insan hayatı kaldı" dedi.

CHP Kadın Kolları "Pazar Yeri Yangın Yeri" kampanyası kapsamında Muğla'da pazarcının ve yurttaşın sorunlarını dinledi. Kampanya hakkında bilgi veren CHP Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut, şunları söyledi:

"BUGÜN FİYATLAR VATANDAŞIN ERİŞEBİLECEĞİ NOKTADA DEĞİL"

"Çalışmamızı 'Pazar yeri değil, yangın yeri' sloganıyla yapıyoruz. Bir emekli maaşının 7 bin 500 lira olduğunu düşündüğümüzde acaba vatandaşlarımız geçinebiliyorlar mı? Özellikle saray iktidarının günlük harcamasının 18 milyon olduğu bir yerde empati yapıp vatandaşların, emeklinin yerine düşünebiliyorlar mı? Eskiden pazar yerlerine en ucuz alış verişi yapabilmek için giderdik. Ama bugün fiyatlar vatandaşın erişebileceği noktalarda değil. Geçen sene 15 liraya 20 liraya taze fasulye alırken bu sene 100 lira. Bırakın yazın taze sebzeleri yiyebilmek şöyle dursun, kışlık ihtiyaçlarımızı bile artık yapabilmek mümkün değil."

"HAYAT PAHALI, GÜNÜMÜZDE EN UCUZ İNSAN HAYATI KALDI"

Korkut, açıklamasının ardından pazarcıları ve yurttaşları dinledi. Korkut'a dert yanan bir pazarcı, "Pazar yeri yangın yeri gibidir. Hayat pahalı, günümüzde en ucuz insan hayatı kaldı. Bütün her şey bitti. Ormanlarımız bitti, çiftçimiz bitti, halkımız bitti, yeraltı kaynaklarımız bitti. Üç ayda akaryakıta yüzde 106 zam geldi. Bu dayanılmaz artık, gerçekten zor durumdayız. Bir litre mazotla nereye gidebiliriz? Aldığımız ilaç, gübre her şey pahalı. Sonumuz nereye gidiyor merak ediyoruz. Memura, emekliye zam yapmakla ekonomi düzelmez" dedi.

Bir kadın pazarcı ise Korkut'a şunları söyledi: "Ben üretiyorum ama üretemeyeceğim bundan sonra. Tarla kirası, gübre parası, mazot parası, su parası elektrik parası... Nereye gideceğiz? Yapmayacağız, yiyemeyecekler."

"ÜRETİCİDEN MAL BULAMIYORUZ, ÜRETİMİ BIRAKAN BİRÇOK ÇİFTÇİ VAR"

Maliyetlerinin yükseldiğini söyleyen bir başka pazarcı ise, "Biz müşteriyle karşı karşıya kaldık. Bizim maliyetlerimiz yükseldi müşterinin alım gücü düştü. Emekli unutuldu zaten, bugün 7 bin 500 lira emekli maaşı alan emekliler var. Bir yandan da üreticinin maliyeti arttı. Üreticiden mal bulamıyoruz, üretimi bırakan birçok çiftçi var. Üretmekten vazgeçtiler, boş tarlalar, toplanmamış ağaçta meyveler var. Çünkü çalışan işçinin parasını kurtarmıyor. Şu anki halimizden memnun değiliz. Kimse memnun değil, müşteri de memnun değil, biz de memnun değiliz" dedi.

CHP KADIN KOLLARI "PAZAR YERİ YANGIN YERİ" KAMPANYASINI BİRÇOK İLDE GERÇEKLEŞTİRDİ

Pazar Yeri Yangı Yeri projesi kapsamında; Elazığ İl Kadın Kolu Başkanı Ayten Çekil, Siirt İl Kadın Kolu Başkanı Nevruz Bilek, Şanlıurfa İl Kadın Kolu Başkanı Şükran Güzel, Gümüşhane İl Kadın Kolu Başkanı Belgin Çakır, Rize İl Kadın Kolu Başkanı Berrin Piyadeoğlu, Aksaray İlçe Kadın Kolu Başkanı Sibel Altınpınar, Malatya İl Kadın Kolu Başkanı Nezahat Aydın, Kayseri Sarıoğlan İlçe Başkanı Özden Şahin Akar, Bursa İl Kadın Kolu Başkanı Aysel Okumuş, Kocaeli İl Kadın Kolu Başkanı Merve Tüysüz, Kocaeli Gölcük İlçe Başkanı Mine Hatun İşeri, Bursa Mudanya İlçe Kadın Kolu BaşkanıNilgün Aslanoğlu, Çorum İl Kadın Kolu Başkanı Kamile Anar, Bursa Osmangazi İlçe Kadın Kolu Başkanı Meryem Sezer, Kırklareli İl Kadın Kolu Başkanı Gül Şengül, Kocaeli İzmit İlçe Başkanı Mihdiye Satıcı saha çalışması yaptı.