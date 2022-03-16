CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, Kırıkkale'de kadınlarla bir araya geldi Açıklaması

KIRIKKALE (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ilk seçimlerde dostlarıyla birlikte iktidara geleceklerini, eşit, adil ve özgür bir Türkiye'yi hep beraber kuracaklarını söyledi.

Nazlıaka, Kırıkkale Öğretmenevi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, CHP'li, cumhuriyet kadınları olarak daima Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkacaklarını belirtti.

İktidara gelmeye hazır olduklarını dile getiren Nazlıaka, "Yeni kadrolarımız, yeni kurumlarımız ve yeni kurallarımız olacak. Yeni kuracağımız kurumlardan birisi de Aile Destekleri Sigortası Kurumu olacak." dedi.

Nazlıaka, Türkiye'nin her yerinde her gün en az bir kadının katledildiğini kaydederek, Kırıkkale'de yaşanan Emine Bulut olayına da tüm Türkiye'nin şahitlik ettiğini anımsattı.

İstanbul Sözleşmesi'nin iktidara geldikleri ilk bir hafta içerisinde uygulamaya geçirileceğini vurgulayan Nazlıaka, şöyle devam etti:

"O gün İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında duranlar, bugün sözleşmeyi bir gecede iptal etmeye kalktı. Hiç merak etmeyin, Danıştaya başvurduk. Şimdi yavaş yavaş Danıştay raporları gelmeye başladı ve bunun hukuksuz olduğunu onaylayan nitelikte kararlar. Şunu iyi biliyoruz ki ilk seçimlerde dostlarımızla birlikte iktidara geleceğiz ve eşit, adil, özgür bir Türkiye'yi hep beraber kuracağız. Şu anda seçim yasasını değiştirmeye kalkıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, yolcudur Abbas bağlasan durmaz. Onlar da çok iyi görüyorlar ki gidiyor gitmekte olan, geliyor gelmekte olan. Umut, mücadele, emek, halk biziz ve halkın iktidarını da bizler kuracağız."

Nazlıaka, konuşmasının ardından partiye katılan kadınlara rozetlerini taktı.

Programa, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, İl Başkanı Onur Yüksek Bozdağ da katıldı.