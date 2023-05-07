CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, saldırıya uğrayan seçim standını ziyaret etti

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Bağcılar'da üç kez saldırıya uğrayan CHP'nin seçim standını ziyaret etti. Nazlıaka, "Gelecek hafta bugün saat 17'den sonra, yavaş yavaş sandıklar açılmaya başladıktan sonra, ülkeye bahar getirdiğimizin gerçekliği ile karşılaşacağız. Yepyeni, aydınlık, güneşli günleri hep beraber kucaklayacağız. Bu nefret siyasetini ve kutuplaştırıcı siyaseti sonlandıracağız" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Bağcılar'da üç kez saldırıya uğrayan CHP'nin seçim standını ziyaret etti. Nazlıaka, "Gelecek hafta bugün saat 17'den sonra, yavaş yavaş sandıklar açılmaya başladıktan sonra, ülkeye bahar getirdiğimizin gerçekliği ile karşılaşacağız. Yepyeni, aydınlık, güneşli günleri hep beraber kucaklayacağız. Bu nefret siyasetini ve kutuplaştırıcı siyaseti sonlandıracağız" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Bağcılarda 3 kez saldırıya uğrayan CHP'nin seçim standını bugün ziyaret etti. Nazlıaka'nın aktarımına göre stanttaki malzemeler tahrip edildi ve "X" işareti konuldu. Nazlıaka, şunları söyledi:

"Ne yazık ki standımıza üçüncü kez saldırı gerçekleşti. Bunu bir kez daha buradan kınıyoruz. Bütün bu kutuplaştırıcı siyaset anlayışının karşısında bizlerin sevgi, dayanışma, birlik ve beraberlik duygusu ile Türkiye'yi yeniden inşa edeceğimiz günlere çok az kaldı diyoruz. Gelecek hafta bugün seçim gerçekleşecek. İnanıyoruz ki gelecek hafta bugün saat 17'den sonra, yavaş yavaş sandıklar açılmaya başladıktan sonra, ülkeye bahar getirdiğimizin gerçekliği ile karşılaşacağız. Yepyeni, aydınlık, güneşli günleri hep beraber kucaklayacağız. Bu nefret siyasetini ve kutuplaştırıcı siyaseti sonlandıracağız. Bir ve beraber olarak çok güzel günler inşa edeceğiz. Demokratik, laik bir Türkiye inşasına az kaldı."