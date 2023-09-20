CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "Okulda ücretsiz öğün acil ihtiyaçtır" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka, parti genel merkezinde eğitim gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bugün 81 il, 973 ilçede CHP Kadın Kolları'nın eş zamanlı olarak basın açıklaması yaptığını belirten Nazlıaka, ekonomik krizin en çok dar gelirli aileleri ve o ailelerin çocuklarını vurduğunu belirterek, "Bu da çocukların sağlıklı, dengeli beslenmesini engelledi. Çocuklarda yetersiz beslenme yaygınlaştı. Araştırmalara göre Türkiye'de 5 yaş altı çocukların bodurluk oranı yüzde 10'lara kadar yükseldi. Her 10 çocuktan birisi bodurluk tehdidi ile karşı karşıya. Bir çocukla tanışıyorum, 'Kaç yaşındasın' diye soruyorum; 7-8 diye düşünüyorum bana '13' diyor. Çocuklarımız yetersiz, dengesiz beslenme nedeniyle şu an bodurluk yaşıyor. Bunu da bizler bizzat biliyoruz, görüyoruz" dedi.

AK Parti'nin seçim öncesinde 5 milyon öğrenciye 'okullarda 1 öğün ücretsiz yemek' vaadi verdiğini hatırlatan Nazlıaka, "Deprem bölgesi hariç ücretsiz öğün her yerde kaldırıldı. Hem de bir genelge ile. Bu elimde gördüğünüz genelgede açlığa hapsedilen çocuklar var. Uçurumun kenarında yaşayan yoksul aileleri görmezden gelen bir iktidar var. Sosyal devlet olmayı unutmuş olan bir hükümet ve hükümet yöneticileri var. Yetersiz olan bu uygulama hangi gerekçi ile kaldırıldı? Tasarruf için mi? Tasarruf yapacaksanız, önce saraydan başlayın. Küçücük çocukların boğazından tasarruf yapmaya utanmıyor musunuz? Bu çocuklar hepimizin çocukları. Okulda ücretsiz öğün acil ihtiyaçtır ve bu konu derhal çözülmelidir" dedi.