CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka: İstanbul Sözleşmesi'nden Vazgeçmiyoruz

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, " İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi, bizim kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullandı.

Nazlıaka, yaptığı yazılı açıklamada, 9 yıl önce bugün yürürlüğe giren İstanbul Sözleşmesi'nin, 2021'de bir gece yarısı kararnamesiyle feshedildiğini belirtti.

Bu kararı asla kabul etmediklerini, kadın örgütleri ile tarih yazan bir mücadele yürüttüklerini kaydeden Nazlıaka, fesih kararına ilişkin Danıştaya yaptıkları başvurunun reddedildiğini anımsattı.

Bunun üzerine Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduklarını hatırlatan Nazlıaka, şu görüşleri paylaştı:

"İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi, bizim kırmızı çizgimizdir. Sözleşmenin fesih sürecine ilişkin karşı karşıya kaldığımız hukuksuzluklar, saymakla bitmedi. Bu hukuksuzluk, biz kadınların hayatında neye sebep oldu? Kadınların yaşam hakkını gasbeden bu karar verildiği günden bu yana Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, 540'ı şüpheli olmak üzere en az 1223 kadın öldürüldü. Bütün bu cinayetlerin sorumlusu şahsım hükümetidir. Sözleşme iptal edildikten sonra 'Yatarım 3-5 ay çıkarım' diyen katillerle baş başa bırakıldık."

Hakkın, hukukun ve adaletin tecelli edeceği, halkın iktidarını hep birlikte kucaklayacaklarını ifade eden Nazlıaka, o gün geldiğinde, ilk 24 saat içerisinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını dile getirdi.