CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'ya plaket verildi

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'ya, 25'nci yılında Ankara'da düzenlenen Dünya Kadın Yürüyüşü'ne katkılarından dolayı plaket verildi.

Kadın Yürüyüşü'nün 13. Uluslararası Toplantısı 6-12 Ekim tarihlerinde 5 kıta ve 65 ülkeden 130 delegenin katılımıyla Ankara'da yapıldı. 8 Ekim'de "Yaşamak için direniyor, değiştirmek için yürüyoruz" sloganıyla Tandoğan Meydanı'ndan Anıtpark'a yapılacak yürüyüşün Ankara Valiliği tarafından engellenmesi üzerine 13.Uluslararası Toplantı, Çankaya Belediyesi'nin Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapıldı.

Dünya Kadın Yürüyüşü'nün Türkiye temsilcileri, çalışmalara ve etkinliklere katkıları nedeniyle CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'ya teşekkür plaketi takdim etti. Törende konuşan Nazlıaka, "Tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent ilan edilişinin 100. yılında Dünya Kadın Yürüyüşü'nün Ankara'da yapılacak olması hepimizi çok heyecanlandırmıştı. Emperyalizme karşı verilen Kurtuluş Savaşı'nın merkezi ve ülkemizin kalbi olan Ankara, kadın hareketinin şanlı mücadelesinin simgesi olan bir etkinliğe imza atacaktı. Fakat Ankara Valiliği'nin yasaklama kararı ile gurur değil, utanç yaşadık. Ülkemiz uluslararası mecrada bir kez daha yasaklarla anıldı. Biz kadınlar bu yasaklamaya, bizi susturma, korkutma, sindirme ve itaat ettirmeye çalışan zihniyete teslim olmadık, olmayacağız. Bu etkinliklerle dayanışmayı daha da yükselttik. Biz kadınlar 'Vardık, varız ve var olacağız' demeye devam ettik. Dünya genelinde kadınları tehdit eden saldırıları konuştuk. Kadın hareketinin mücadele hattını belirledik" dedi. Nazlıaka, plakete layık görüldüğü için teşekkür etti.