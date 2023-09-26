CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Agrobay Seracılık'ta işten çıkarılan kadınları ziyaret etti

CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Agrobay Seracılık'ta haksız yere işten çıkarıldıkları gerekçesiyle 36 gündür eylem yapan tarım işçisi kadınları nöbet tuttukları sera önünde ziyaret etti. Bir işçi, "Versin herkesin hakkını biz buraya zaten gelmeye meraklı değiliz, sadece sesimiz duyulsun. Geliyoruz buraya jandarma önümüzde, iki kere gözaltına alındık, kelepçe taktılar bana. Ben kelepçe takılacak ne yaptım" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir Bergama'daki Agrobay Seracılık'ta kod 46 ile tazminatsız şekilde işten çıkarılan ve emeklerinin karşılığını almak için 36 gündür sera önünde eylem yapan tarım işçisi kadınları ziyaret etti.

Nazlıaka'ya 36 gündür süren protestoları boyunca yaşadıklarını anlatan bir işçi, şunları söyledi:

"İKİ KERE GÖZALTINA ALINDIK, KELEPÇE TAKTILAR BANA. BEN KELEPÇE TAKILACAK NE YAPTIM?"

"Versin herkesin hakkını biz buraya zaten gelmeye meraklı değiliz, sadece sesimiz duyulsun. Dikili'de, Bergama'da, İzmir'de adalet bulamadığımız için İstanbul'a gittik zaten. Geliyoruz buraya jandarma önümüzde, iki kere gözaltına alındık, kelepçe taktılar bana. Ben kelepçe takılacak ne yaptım?"