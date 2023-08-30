Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene katılmayan CHP İzmir milletvekillerine tepki gösterdi.

Ceyda Bölünmez Çankırı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'li milletvekillerinin İzmir Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende yer almadığını belirtti.

Muhalefetin sık sık İzmir üzerinden içi boş siyaset söylemi gerçekleştirdiğini savunan Çankırı, şunları kaydetti:

"Türk ordusunun dünya tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdığı bugün tüm protokol tören alanında yerini almışken CHP'li vekiller nerede? Sık sık 'İzmir CHP'nin kalesi' diyen muhalefet bugün bu kente karşı bakış açısını bir kez daha samimiyetsizce ortaya koymuştur. Böylesi önemli bir günde bu kentin tüm bileşenleri olarak, İzmirliler olarak 7'den 70'e Ata'mızın huzurundaydık. CHP artık vatan, millet, asker, devlet kavramlarından uzaklaşmıştır. 'Asker kağıttan kaplan' diyenleri biz unutmadık. Masalar kurup kapalı kapılar ardından terör uzantıları olan partilerle neyin ve nelerin vaatleri karşılığında iş birliği yapanları da unutmadık."

CHP'yi "Atatürkçü parti" olarak tanımlamak doğru olmadığını ileri süren Çankırı, "İzmirliler de bunun farkında. Sahada sadece AK Parti var derken biz tam da bunu kastetmiştik" ifadelerini kullandı.