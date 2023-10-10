CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan: 'Bu koltuklarda sonsuza kadar oturmayacağız'

ERKAN KARACA

CHP Çorum İl Kongresi'nde konuşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "52 yaşındayım diyelim ki son defa parlamentoya girecek olsam seçip seçip bırakmam gerekir mi diye düşünüyorum. Bu koltuklar sonsuza kadar üzerinde oturacağımız koltuklar değil ki hiçbirimiz için değil. Hiçbir Genel Başkan için hiçbir milletvekili için hiçbir Parti Meclis üyesi için hiçbir il başkanı için değil. Bu bir bayrak yarışı devredeceğiz" dedi.

CHP Çorum 38. Olağan İl Kongresi Devlet Tiyatro Salonunda bugün yapılıyor. Kongrede Divan Başkanlığı'na Parti Meclis Üyesi Müslim Sarı seçilirken katip üyeliklere Aslan Kaya ve Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül getirildi. Kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"BU KOLTUKLARDA SONSUZA KADAR OTURMAYACAĞIZ"

Kongrede konuşan İzmir Milletvekili Murat Bakan, şunları söyledi:

"52 yaşındayım diyelim ki son defa parlamentoya girecek olsam seçip seçip bırakmam gerekir mi diye düşünüyorum. Bu koltuklar sonsuza kadar üzerinde oturacağımız koltuklar değil ki hiçbirimiz için değil. Hiçbir Genel Başkan için hiçbir milletvekili için hiçbir Parti Meclis üyesi için hiçbir il başkanı için değil. Bu koltuklar bu bir bayrak yarışı devredeceğiz. Şu olsaydı, hayal ediyorum benim o çok sevdiğim genel başkan olurken ağlayarak dinlediğim genel başkanım, hep yanında yer aldığım genel başkanım çıksaydı seçimlerden sonra deseydi ki; 'ey halkım ey Türkiye, ben size yargıyı bağımsız hukuku üstün yapmak istedim. Ben size demokrasi getirmek istedim. Bu ülkede kutuplaşmayı bitirmek istedim. Türkü, Kürdü, Alevinin Sünni'nin kardeş olduğu 5 milyon 200 bin gencin hayallerini yurt dışında değil, Türkiye'de gerçekleştirdiği bir ülke yaratmak istedim ama seçmen bana oy vermedi. Hakkınızı helal edin ben bayrağı gençlere devrediyorum deseydi bugün ne değişim tartışması olurdu arkadaşlar partide ne bir şey olurdu. Sayın genel başkanın öncülüğünde bir değişim gerçekleşirdi."

"NİYE KAYBETTİĞİMİZİ TARTIŞAMADIK"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül de şunları söyledi:

"Meclis çoğunluğunu kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik. Yüzde 48 ile biz başarı elde etmedik. İlk önce bunu ortaya koyacağız. Biz kaybettik. Bu kayıplarımızı kongrelerimizde, kendi bünyelerimizde tartışmazsak geleceği kuramayız. Aynı yöntemlerle aynı kişilerle aynı metotlarla aynı sonuçlara ulaşırız. Tabii bunu burada tartışacağız, sorgulayacağız. Ben Genel Başkanıma ve MYK üyelerime sormak isterdim bir milletvekili olarak, Aydın Milletvekili olarak, görevini yapmış bir dönem de milletvekilliği yapmış, 660 soru önergesi vermiş, televizyonlara çıkmış, Meclis'te konuşma yapmış 49 yasa teklifi vermiş, 70 araştırma önergesi vermiş şunu sormak isterdim görevimi yapmış bir milletvekili olarak, sayın genel başkanım, sayın MYK üyelerim 'biz neden kaybettik' diye sormak isterdim. Toplantı vardı, genel başkanımız konuşma yaptı biz konuşamadık arkadaşlar konuşmamız engellendi biraz önce İzmir Milletvekili Murat kardeşimin de dediği gibi biz milletvekili olarak kaybımızın nedenlerini milletvekili olarak daha konuşmadık biliyor musunuz? Nerede tartışacağız tabii burada. Ancak ilk önce genel merkezde genel başkanla tartışmamızı yapmamız gerekmiyor muydu, gerekiyordu. Bunu yapamadık. Şunu soramadık; 38 milletvekilini kim yazdı?"