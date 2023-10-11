CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, ÇEDES Projesi'ne Tepki Gösterdi

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ÇEDES projesine tepki gösterdi. Yücel, projenin laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirterek iktidara vazgeçme çağrısı yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi ile ilgili iktidara, "Milli Eğitim'i yavaş yavaş Diyanet'e teslim etme hevesindeler, ama buna izin vermeyeceğiz. Sınavlarda binlerce öğrenci sıfır çekiyor, biz manevi danışmanlığı tartışıyoruz. Buradan iktidarı ve Milli Eğitim Bakanı'nı bir kez daha uyarıyorum; bu yanlıştan derhal dönün. Çağdışı, laiklik karşıtı uygulamalarınıza araç olan ucube ÇEDES Projesi'nden vazgeçin" uyarısı yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ve İzmir'in de pilot il olarak seçilerek toplam 842 okula din görevlilerinin görevlendirildiği ÇEDES projesine tepki gösterdi. İktidara ÇEDES projesinden vazgeçmesi uyarısında bulunan Yücel, şunları söyledi:

"ÇOCUKLARIN OKUL SAATİNDE CAMİDE OLMASI, EĞİTİMLERİNİN AKSAMASI KABUL EDİLEMEZ"

"İzmir Karabağlar'da müftülük vaizi, bir Anadolu lisesinde 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' konferansı verdi. Buca'da bir manevi danışman öğrencilere konferans salonunda ders verdi. Bergama'da da ortaokul öğrencileri ders saatinde camiye götürüldü. Bunlar sadece basına yansıyanlar… ÇEDES Projesi kapsamında görmediğimiz duymadığımız daha ne oluyor bilmiyoruz fakat bildiklerimiz bile yetiyor. Çocukların okul saatinde camide olması, eğitimlerinin aksaması asla kabul edilemez. ÇEDES Projesi, Anayasa'mızın 2. maddesinde yer alan laiklik ilkesine, Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42. maddesine ve Tevhid-i Tedrisat Yasası'na açıkça aykırıdır.

"ÇAĞDIŞI, LAİKLİK KARŞITI UYGULAMALARINIZA ARAÇ OLAN UCUBE ÇEDES PROJESİ'NDEN VAZGEÇİN"

Bu ülkenin anayasasında, eğitimin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda çağdaş ve bilimsel esaslara göre yapılacağı yazıyor. Bundan ödün verilmesi demek, laik eğitim sistemine açıkça darbe vurulması demektir. Milli Eğitim'i yavaş yavaş Diyanet'e teslim etme hevesindeler ama buna izin vermeyeceğiz. Sınavlarda binlerce öğrenci sıfır çekiyor, biz manevi danışmanlığı tartışıyoruz. Buradan iktidarı ve Milli Eğitim Bakanı'nı bir kez daha uyarıyorum; bu yanlıştan derhal dönün. Çağdışı, laiklik karşıtı uygulamalarınıza araç olan ucube ÇEDES Projesi'nden vazgeçin."