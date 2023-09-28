CHP İzmir Kurultay Delegeleri Kılıçdaroğlu'na Tam Destek Verdi

CHP İzmir Kurultay Delegeleri CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu başkanlığında ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı toplantıda bir araya geldi. Yaklaşan kurultay öncesi yapılan toplantıdan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tam destek geldi.

CHP İzmir'de son il kongresinde belirlenen, seçilmiş kurultay delegeleri ilk kez bir araya geldi. İl başkanı Şenol Aslanoğlu başkanlığında bugün yapılan toplantıya katılan kurultay delegelerinin tamamı, 38. Olağan CHP Kurultayı'nda Genel Başkanlığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önerilmesi ve desteklenmesi içim imza verdi.

Toplantı sonrasında açıklama yapan CHP İl Başkanı Aslanoğlu, "İzmir'in Kemal Kılıçdaroğlu'na kesin desteğini zaten ifade etmiştik. Bugün bu desteği, il kongremizde seçilen kurultay delegelerimizin önerisiyle imza altına aldık" dedi. Aslanoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"DEĞİŞİM VE YENİLENME KILIÇDAROĞLU LİDERLİĞİNDE OLMALI"

"Bugün Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kongremizde seçilmiş olan kurultay delegelerimiz ile 38. CHP Kurultay'ını ve İzmir olarak göstereceğimiz tavrı konuşmak için toplandık. Son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Kurultay delegelerimiz söz alarak görüşlerini dile getirdi. Tüm kurultay delegelerimizin ortak ve güçlü bir şekilde ifade ettiği görüş ise İzmir'in Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na güçlü bir destek vermesi fikriydi. Bu fikri delegelerimizin önerisiyle toplantı sonunda imza altına da aldık. Toplantıya katılan 49 kurultay delegemizin imzaları, il dışında ve rahatsız olduğu için mazeret bildirerek toplantıda alınan kararın altına imza atacakları sözünü veren 6 kurultay delegemizin de sözlü ifadeleriyle, kongremizde seçilmiş 55 kurultay delegemiz ile birlikte, 38.Olağan Kurultayda Genel Başkanlığa Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu öneriyor ve destekliyoruz. İzmir örgütü kendisine yakışanı yapmıştır. Bizler bir değişimi ve yenilenmeyi destekliyor ve bu değişimin Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu yolda Sayın Genel Başkanımıza sahip çıkıyor ve destekliyoruz."