CHP İzmir'in aday listesi netleşti

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İzmir milletvekili adayları da netleşmeye başladı. Listede dikkat çeken isimler yer alırken, bazı mevcut milletvekillerinin listede yer almadığı görüldü.

CHP Genel Merkezinde yaklaşık 24 saat süren liste mesaisinde sona gelindi. CHP Parti Meclisi oturumunda İzmir listesi de büyük ölçüde şekillendi. Buna göre CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın birinci bölgede, CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Gökçe Gökçen de ikinci bölgede birinci sırada yer aldı. İzmir listesinde DEVA, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den toplam 4 isim yer alıyor. Listede mevcut CHP'li milletvekillerinden sadece 5 isim yer aldı. Tuncay Özkan, Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan ve Ednan Arslan birinci bölgeden, Mahir Polat ise ikinci bölgeden aday gösterilecek. Atilla Sertel, Tacettin Bayır, Bedri Serter, Kani Beko, Özcan Purçu ve Kamil Okyay Sındır listede yer almadı. CHP İzmir Milletvekili ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yeni dönem için başvuru yapmamıştı.

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre listede şu isimlere yer verildi:

İzmir 1. Bölge

1- Yüksel Taşkın

2- Tuncay Özkan

3- Sevda Erdan Kılınç

4- Murat Bakan

5- Ednan Arslan

6- Seda Kaya Ösen (DEVA)

7- Haydar Altıntaş (Demokrat Parti)

8- Devrim Barış Çelik

9- Sefer İpekli

10- Güldem Atabay

11- Şahbal Aras

12- Fulya Akçay

13- Mehmet Şahin Fırat

14- Birgül Değirmenci

İzmir 2. Bölge

1- Gökçe Gökçen

2- Rıfat Nalbantoğlu

3- Rahmi Aşkın Türeli

4- Mahir Polat

5- Salih Uzun (Demokrat Parti)

6- Deniz Yücel

7- Mustafa Bilici (Gelecek Partisi)

8- Hüseyin Sezer

9- Esin Doğan Metin

10-Altan İnanç

11-Emine Helin Kınay

12-Ayten Gülsever

13-Nurşen Balcı

14- Burak Kotan - İZMİR