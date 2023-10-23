CHP İzmir İl Sekreteri Ünsal: Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresi yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasının önünü açacak

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Sekreteri Özlem Ünsal, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasının önünü açacağını ileri sürdü. Ünsal, tezkereyle ilgili sakıncaları milletle paylaşmanın görevleri olduğunu belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Sekreteri Özlem Ünsal, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasının önünü açacağını ileri sürdü.

Ünsal, İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda, Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin teröre karşı verilecek her türlü mücadeleyi amasız, fakatsız desteklediğini belirten Ünsal, tezkereyle ilgili sakıncaları milletle paylaşmanın görevleri olduğunu söyledi.

Tezkere ile yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasının önünü açılacağını savunan Ünsal, şunları kaydetti:

"Söz konusu tezkere, yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasının, daha net bir ifadeyle yabancı asker postallarının kutsal vatan toprağımızı çiğnemesinin önünü açmaktadır. Söz konusu yabancı askerler kimlerdir ve ordumuzun veremediği hangi mücadeleyi verecektir? CHP, "terörle mücadele" adı altında, yabancı askerlere vatanımızın kapılarını açan maddeye itiraz etmektedir."???????