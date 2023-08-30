CHP İzmir İl Örgütü İlçe Kongrelerini Tamamladı

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Örgütü, ilçe kongrelerini tamamladı. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu kongreler sonrası ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Aslanoğlu, "Bütün ilçe kongrelerimiz gayet keyifli bütün üyelerimizin omuz omuza oldukları birlik beraberliğimizi bir kez daha pekiştirdiğimiz kongrelerimiz oldu. Kongrelerimizde yenilenerek yeni yönetimlerimizi oluşturduk. Yeni yönetimlerimizle birlikte yerel yönetim süreçlerini hep birlikte hazırlanacağız. Bizler bu süreçlerde özellikle yandaş kanallarda partimizin yıpratılmaya çalışıldığını, boş oyunlar oynandığını, algı operasyonları yapıldığının farkındayız. Genel merkezimizin ve Genel Başkanımızın arkasındayız" dedi.

CHP İzmir İl Örgütü, kent genelinde 5 Ağustos'ta başladığı ilçe kongrelerini 26 Ağustos günü tamamladı. Kongreler sonunda 30 ilçenin 16'sında değişim yaşanırken 14 ilçe başkanı ise güven tazeledi. İlçe kongrelerinin ardından şimdi gözler 16 Eylül'de gerçekleştirilecek olan il kongresine çevrildi.

"KONGRELERİMİZDE YENİLENEREK YENİ YÖNETİMLERİMİZİ OLUŞTURDUK"

İlçe kongreleri hakkında ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Haziran ayının başından bu yana ilk önce 1254 mahallemizde mahalle delege seçimlerimizi yapmıştık. Ağustos ayı içerisinde de 30 ilçemizin 30'unda ilçe kongrelerimizi omuz omuza keyifle tamamladık. Bütün ilçe kongrelerimiz gayet keyifli bütün üyelerimizin omuz omuza oldukları birlik beraberliğimizi bir kez daha pekiştirdiğimiz kongrelerimiz oldu. Kongrelerimizde yenilenerek yeni yönetimlerimizi oluşturduk. Yeni yönetimlerimizle birlikte yerel yönetim süreçlerini hep birlikte hazırlanacağız" dedi.

"GENEL MERKEZİMİZİN VE GENEL BAŞKANIMIZIN ARKASINDAYIZ"

Partisinin ilçe başkanlarıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı ziyaretle ilgili de bilgi veren Aslanoğlu, "Ben partilerde bazı ritüelleri ve gelenekleri çok önemsiyorum. O yüzden yeni seçilen ilçe başkanlarımız ve yönetimleri ilk önce il başkanlığımızı ziyaret ettiler. Ardından da genel başkanımızla direkt kendileri görüşerek hem yeni başkanlarımızla tanıştırdık yeni başkanlarımız, yerel yönetim süreçlerinde yapacakları çalışmaları anlattılar, hem de Sayın Genel Başkanımız ilçe başkanlarına direkt yapılması gereken çalışmalardan, yöntemlerden ve beklentilerden bahsetti. Çok keyifli geçti. Genel Başkanımız da bundan çok mutlu oldu. Hem bu hafta yaptığımız ziyarette hem geçen hafta yaptığımız ziyarette ilçe başkanlarımızla birlikte hem Genel Başkanımızın hem seçilmiş kurullarımızın tamamıyla arkasında olduğumuzu bir kez daha yüksek sesle ifade ettik. Bizler bu süreçlerde özellikle yandaş kanallarda partimizin yıpratılmaya çalışıldığını, boş oyunlar oynandığını, algı operasyonları yapıldığının farkındayız. Genel merkezimizin, Genel Başkanımızın da arkasındayız" diye konuştu.

"MEVCUT İL BAŞKANI DOĞAL ADAYDIR"

Aslanoğlu, yeni dönemde il başkanlığına yeniden aday olup olmayacağına ilişkin de "Daha önce birkaç kere tekrarlamıştım. Zaten mevcut il başkanı doğal adaydır. Bu geçmişte de genelde böyle olmuş ama bir adaylık açıklamasına ilişkin süreci çok yakında göreceğiz hep birlikte" ifadelerini kullandı.