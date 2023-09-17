CHP İzmir İl Kongresinde Şenol Aslanoğlu Yeniden Başkan Seçildi

CHP İzmir il kongresinde mevcut başkan Şenol Aslanoğlu yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Başkan Aslanoğlu, 'CHP'nin hiçbir kongresinin kaybedeni olmaz. Her zamanki gibi kongreden CHP, güçlenerek ve kardeşlikle çıkmıştır. Yarından tezi yok. El ele omuz omuz sahalarda olacağız. 30 ilçenin 30'unda ve büyükşehirde CHP'nin bayrağını bir kez daha dalgalandıracağız' dedi.

KERİM UĞUR

CHP İzmir il kongresinde mevcut başkan Şenol Aslanoğlu yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Başkan Aslanoğlu, "CHP'nin hiçbir kongresinin kaybedeni olmaz. Her zamanki gibi kongreden CHP, güçlenerek ve kardeşlikle çıkmıştır. Yarından tezi yok. El ele omuz omuz sahalarda olacağız. 30 ilçenin 30'unda ve büyükşehirde CHP'nin bayrağını bir kez daha dalgalandıracağız" dedi.

Fuar İzmir'de gerçekleştirilen 38. CHP İzmir İl Kongresi'nde mevcut il başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski CHP Konak İlçe Başkanı Mehmet Şakir Başak yarıştı. Kongrede blok liste ile yapılan seçimleri beyaz liste ile yarışan mevcut başkan Şenol Aslanoğlu kazandı. Aslanoğlu, 550 delegenin oy kullandığı kongrede 412 oy alırken rakibi Başak ise 138 oy aldı.

Sonuçların ardından konuşan Aslanoğlu, şunları söyledi:

"İki gündür bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. CHP'nin hiçbir kongresinin kaybedeni olmaz. Her zamanki gibi kongreden CHP, güçlenerek ve kardeşlikle çıkmıştır. Yarından tezi yok. El ele omuz omuzü sahalarda olacağız. 30 ilçenin 30'unda ve büyükşehirde CHP'nin bayrağını bir kez daha dalgalandıracağız. Destek veren, katkı koyan, iki gününü bizimle paylaşan tüm yoldaşlarıma teşekkür ediyorum. İl kongrelerini ilçe başkanlarımız yaratır ve var ederler. İki günü yaratan 30 ilçe başkanım iyi ki varsınız, iyi ki yoldaşımsınız."