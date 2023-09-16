CHP İzmir İl Kongresi Yapıldı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Seçimlerde yan yana çalışan, demokrasi ve adalet için birlikte yürüyen memleketin sorunları için birlikte çalışan yoldaşların rakip olması zaten düşünülemez...Tüm Türkiye'nin gözü bugün İzmir il kongresinde. Baştan söyleyeyim ki bizden güç almak umudunu tazelemek isteyenleri sevindirecek, kavga ve bölünme bekleyenleri sukutu hayale uğratacağız. Bugün il delegelerimiz bir karar verecek ve bizler yarından itibaren sokaklarda, evlerde yerel seçimler için kol kola çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP İzmir İl Kongresi bugün yapılıyor. Kongrenin açılış konuşmasını CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yaptı. Aslanoğlu, şunları söyledi:

"38. Olağan İzmir Kongresi'ne hoş geldiniz. Omuz omuza birlik içinde gerçekleştirdiğimiz dosta düşmana gücümüzü ve partimize olan inancımızı gösterdiğimiz mahalle delege seçimleriyle başlayan süreçte İzmir için final sürecine geldik. Bu finalde birbirimizle rakip değil çıtayı daha yukarı koymak için bir yarış içindeyiz. Seçimlerde yan yana çalışan, demokrasi ve adalet için birlikte yürüyen memleketin sorunları için birlikte çalışan yoldaşların rakip olması zaten düşünülemez.

İzmir duruşuyla tüm ülkeye bir mesaj verecek hem de yaklaşan yerel seçimler öncesinde gücümüze güç katacağız. Tüm Türkiye'nin gözü bugün İzmir il kongresinde. Baştan söyleyeyim ki bizden güç almak umudunu tazelemek isteyenleri sevindirecek, kavga ve bölünme bekleyenleri sukutu hayale uğratacağız.

"BU YOL KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YOLU, BU YOL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN YOLUDUR"

Bugün il delegelerimiz bir karar verecek ve bizler yarından itibaren sokaklarda, evlerde yerel seçimler için kol kola çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz aynı; bu ülke daha yaşanır bir yer olsun, yokluk, ayrımcılık, adaletsizlik son bulsun istiyoruz. Gençlerimiz yarınlardan umudunu kesmesin, kadınlarımızın şiddet ve ölüm korkusundan kurtulsun, memleketimizde barış ve huzur hüküm sürsün istiyoruz. Bu amaç uğruna geceli gündüzlü çalışan, bizlere öncülük ve liderlik eden genel başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yılmadan, korkmadan, sinmeden umudu yükselterek birliğimizi artırarak yeni bir yola çıkıyoruz. Bu yol diriliş yolu, bu yol birlik yolu, bu yol Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolu, bu yol Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur."