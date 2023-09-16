CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde Şenol Aslanoğlu tekrar seçildi
CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Şenol Aslanoğlu tekrar seçildi. Fuar İzmir'deki kongrede Şenol Aslanoğlu'nun listesi 412 oy alırken, Mehmet Şakir Başak'ın listesi 138 oy aldı.
CHP İzmir İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Şenol Aslanoğlu tekrar seçildi.
Fuar İzmir'deki kongrede iki adayın yer aldığı seçimde Şenol Aslanoğlu'nun listesi 412, Mehmet Şakir Başak'ın listesi ise 138 oy aldı.
Şenol Aslanoğlu'nun tekrar başkanlığa seçildiği kongrede il yönetim kurulunda yer alanlar şöyle:
Serdar Aktop, Adnan Alabay, Ali Alan, Sedef Ark, İsmet Basmacı, Abdurrahman Batihan, Ali Bektaş, Zeki Çağın, Cem Doğan, Hüseyin Duyan, Harun Eker, Özlem Eser, Haydar Göktepe, Ahmet Doğukan Gül, Volkan Gürboğa, Cemal Hocaoğlu, Arda Işık, Emin Karameşe, Asena Karcıer, Şule Kavak, Kemal Kaygül, Sema Kayıran Çuhadaroğlu, Ecem Kör, Nur Okyay Öz, Barış Özdemir, Orhan Polat, Tevfik Türk, Baki Üküşçevik, Özlem Ünsal Yılmaz, Fikret Yıldız.