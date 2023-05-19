CHP İzmir İl Başkanlığı 19 Mayıs'ı kutladı

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelengi CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nurdan Şenkal Uçar koydu. Çelenk sunma törenin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

ASLANOĞLU: ÜLKEMİZE UMUT, YİNE GENÇLİK OLACAKTIR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, törende yaptığı konuşmada, "21 yıldır yaşadığımız karanlık, en çok gençlerimizi etkiledi. Gelir dağılımındaki adaletsizlik yüzünden borçlu doğan gençlerimiz, sadece kendi geleceğinden değil memleketin geleceğinden de son derece endişeli, bunu biliyoruz. Gönül isterdi ki hayattaki tek borcunuz, bu toprakları vatan yapan kahramanlarımıza olsun. Tek borcunuz, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine çıkarma borcu olsun. 14 Mayıs'ta gördük ki ülkemize umut, yine gençlik olacaktır. Ülkemize değişimi yine sizler getireceksiniz. Ülkemizi aydınlığa bir kez daha sizler çıkaracaksınız. Bizler, siz olduğunuz için bu kadar umutlu ve dirençliyiz. Ülkemizden asla vazgeçmeyin. Bizler, sizlerden asla vazgeçmeyeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk de kurtuluş meşalesini asla söndürmeyecek olanların gençler olduğunu biliyordu. O yüzden size emanet bu ülke. Bizler, size vatandaşlarının güldüğü güzel bir ülke bırakmak için 28'ine kadar uyumadan, dinlenmeden var gücümüz ile mücadele edeceğiz. Sizin enerjiniz bizlere 50+1'i, yani aydınlık Türkiye'yi getirecek. Biz kazanacağız, aydınlık kazanacak, gençler kazanacak. 29 Mayıs'ta festivallerinin yasaklanmadığı, gençlerin özgürce dans ettiği, her sokağından umutlu gençlerin şen kahkahalarını duyduğumuz bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum" dedi.

SOYER: BÜYÜK BAYRAMI KUTLAMAYA AZ KALDI

Aslanoğlu'nun ardından kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "19 Mayıs 1919... 104 sene önce olağanüstü bir direniş başlıyor bu topraklarda. 'Milletin bağımsızlığını, azim ve kararlılığı kurtaracaktır' diye yola çıkılıyor. 9 Eylül 1922'de o bağımsızlığı, çok can pahasına, kayıplar yaşıyoruz ve bizi çok kısa sürede cumhuriyet ile buluşturuyor atalarımız. Sonrasında ise CHP kuruluyor. CHP, tarihin en köklü partilerinden biridir. Böyle olarak bağımsızlığını, Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerine başarı ile sahip çıkmayı başarmıştır. Şimdi yine CHP Genel Başkan'ımızı, 100 yıl sonra bu milleti kucaklayan, kimseyi dışarıda bırakmayan cumhurbaşkanı yapımı vakti. Genel Başkan'ımızı cumhurbaşkanı yapacağız ve 9 Eylül 2023'te CHP'nin 100'üncü yılını farklı bir şekilde kutlayacağız. İnanıyorum ki milletin azim ve kararlılığı, milleti demokrasi ile buluşturacak. Yüzde 5 geride başlıyoruz diye düşünmeyin. Yüzde 50,5, değişim istiyor bu memlekette. Umudumuzu korumak zorundayız. Zafer bizimdir kardeşlerim. Çok az kaldı. Umudumuzu sonuna kadar koruyacağız. 100 sene önce nasıl gençlere emanet edilmişse bu memleket ve geleceği, biz de size bırakıyoruz. Sizin ufkunuza, enerjinize, güzelliğinize bırakıyoruz. Biliyoruz ki siz de kendi çocuklarınız ve torunlarınıza güzel bir memleket bırakacaksınız. Büyük bayramı kutlamaya çok az kaldı" diye konuştu.

"21 YILDIR GENÇLİĞİN GELECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİLER"

CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Burak Kotan ise şunları söyledi:

"21 yıldır gençliğin geleceğini hiç düşünmediler. Ama gençlik, geleceğini çalmaya meyledenlerden hesap sormayı bilmiştir. Geçtiğimiz seçim de gençlerin tercihinin CHP ve Sayın Genel Başkan'ımız Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu gösterdi. Biliyoruz ki 28 Mayıs'ta da tercihlerini Demokrat Amca'dan yana yapacaklar. Gençler, değişim istiyor. Gençler, Kemal Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Bizler buradayız. Gençlik burada. Gençlerin umuduyla yakılan bu meşale, 28 Mayıs'ta tüm ülkeyi aydınlatacak."