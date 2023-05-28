CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: 'Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları bir miktar daha artacaktır'

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Henüz Karşıyaka gibi oy deposu olan, yüzde 80'in üzerinde oy aldığımız yerlerin sandık girişlerinde yüzde 10'lar mertebesindeyiz. Merkezlerde, Bergama vesaire gibi ilçelerde henüz merkez oylarını girmekte biraz daha zorlanıyoruz çünkü oralarda sayımların uzun sürmesi söz konusu. Sayımlar uzun sürdüğü için, bazen itirazlar olduğu için o ıslak imzalı tutanaklar henüz sonuçlanmadığı için, sandıkların sayımları da sonuçlanmadığı için merkezde oylar biraz daha geriden gelecek. Bundan sonra göreceğiz ki, geçen sefer de söylemiştim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları bir miktar daha artacaktır" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir'deki oy sayım süreci ve ilçelerdeki sonuçlarla ilgili açıklama yaptı. Aslanoğlu şunları söyledi:

"SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN OYLARI BİR MİKTAR DAHA ARTACAKTIR"

"İzmir'de oy oranımız yaklaşık yüzde 67, Erdoğan'ın oy oranı yaklaşık yüzde 33 gibi görünüyor. Henüz Karşıyaka gibi oy deposu olan, yüzde 80'in üzerinde oy aldığımız yerlerin sandık girişlerinde yüzde 10'lar mertebesindeyiz. Merkezlerde, Bergama vesaire gibi ilçelerde henüz merkez oylarını girmekte biraz daha zorlanıyoruz çünkü oralarda sayımların uzun sürmesi söz konusu. Sayımlar uzun sürdüğü için, bazen itirazlar olduğu için o ıslak imzalı tutanaklar henüz sonuçlanmadığı için, sandıkların sayımları da sonuçlanmadığı için merkezde oylar biraz daha geriden gelecek. Bundan sonra göreceğiz ki geçen sefer de söylemiştim, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları bir miktar daha artacaktır. Sayın Erdoğan'ın oyları bir miktar daha azalacaktır. Yaklaşık bin sandık sonra yine bir araya geleceğiz. Türkiye genelinde de görebildiğimiz kadarıyla kafa kafaya bir yarış gidiyor. İzmir genelinde gördüğümüz gibi 3-4 puanlık artışlar var. Türkiye'nin hemen hemen birçok yerinden görebildiğimiz kadarıyla artış var. Yandaş basının bile gizleyemediği, açıkladığı. Ama bu sonuçların ilk kez bu kadar iddialı, kafa kafaya gittiği bir seçim görüyoruz, umut ediyoruz biz kazanacağız."