CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu oyunu kullandı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İzmir'de oyunu kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İzmir'de oyunu kullandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Aslanoğlu, eşi Duygu Aslanoğlu ile Balçova İmam Hatip Anadolu Lisesindeki 1116 numaralı sandıkta oy verme işlemini tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslanoğlu, "Geldik, oyumuzu kullandık, vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Okullarda vatandaşlarımız kuyruklar halinde oy kullanmayı bekliyor. Vatandaşlarımızın oy kullanma arzusu çok yüksek. Tüm vatandaşlarımızı, sandıklara ve verdikleri oylara sahip çıkmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

Aslanoğlu, sandık kurulu görevlilerine de başarı diledi.