CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, milletvekilleriyle yerel seçim hazırlığı için toplantı yaptı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte İzmir milletvekilleriyle genel seçim sonuçlarını değerlendirmek ve yerel seçime hazırlık için toplantı yaptı. Aslanoğlu, "Birlikte çalışarak yerel seçimde otuz ilçeyi ve büyükşehir belediyesini alacak şekilde çalışmalarımızı hep birlikte planlıyoruz" dedi.

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte İzmir milletvekilleriyle genel seçim sonuçlarını değerlendirmek ve yerel seçime hazırlık için toplantı yaptı. Aslanoğlu, "Birlikte çalışarak yerel seçimde otuz ilçeyi ve büyükşehir belediyesini alacak şekilde çalışmalarımızı hep birlikte planlıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve ilçe belediye başkanlarıyla bugün yaptığı toplantının ardından CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Soyer, milletvekilleriyle bir araya geldi.

İki saate yakın süren toplantının ardından konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Bugün sabah belediye başkanlarımızla değerlendirme toplantısı yapmıştık. Sonrasında da genel başkan yardımcımız sizlere bir açıklama yapmıştı. Şimdi de milletvekillerimizle birlikte yaklaşan yerel seçimlere ilişkin çalışmalarımızı planlamak ve bir önceki genel seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bir araya geldik. Yol haritamızı hep birlikte yavaş yavaş belirliyoruz. Birlikte çalışarak yerel seçimde otuz ilçeyi ve büyükşehir belediyesini alacak şekilde çalışmalarımızı hep birlikte planlıyoruz" dedi.

Aslanoğlu, kongre süreci ile ilgili de "Kongre sürecini de tabii ki ele alıyoruz. Sağlıklı bir şekilde kongre süreçlerini tamamlayıp kurultay sürecine kadar İzmir'in birlik beraberlik içinde gitmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.