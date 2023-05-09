CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun afişlerine yapılan saldırıyı kınadı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişleri bulunan kıraathaneye yönelik saldırıyı kınadı. AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile bugün bir araya geleceğini belirten Arslanoğlu, 'Yaşanan şiddeti kınıyoruz. İzmir'de şiddete izin vermeyeceğiz. İzmir, hoşgörünün ve barışın kentidir. Bir seçim rekabeti, asla böylesi çirkin alanlara çekilemez. Hiçbir tartışmanın şiddete evrilmesine de izin vermeyeceğiz. Bu toplumun gerginliklere değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var'

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir'in Buca ilçesinde, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişleri bulunan kıraathaneye yönelik saldırıyı kınadı. AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile bugün bir araya geleceğini belirten Arslanoğlu, "Yaşanan şiddeti kınıyoruz. İzmir'de şiddete izin vermeyeceğiz. İzmir, hoşgörünün ve barışın kentidir. Bir seçim rekabeti, asla böylesi çirkin alanlara çekilemez. Hiçbir tartışmanın şiddete evrilmesine de izin vermeyeceğiz. Bu toplumun gerginliklere değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var" dedi.

Şenol Aslanoğlu, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabında, Buca'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişleri bulunan kıraathaneye yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Akşam saatlerinde Buca Çamlıkule Mahallesi'nde yaşanan çirkin saldırı ve şiddet olayları son derece üzücüdür. Yaşanan şiddeti kınıyoruz. İzmir'de şiddete izin vermeyeceğiz. İzmir, hoşgörünün ve barışın kentidir. Bir seçim rekabeti, asla böylesi çirkin alanlara çekilemez. Hiçbir tartışmanın şiddete evrilmesine de izin vermeyeceğiz. Bu toplumun gerginliklere değil, kucaklaşmaya ihtiyacı var.

İKİ İL BAŞKANI BİR ARAYA GELECEK

Sayın AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ile telefonla görüştük. Yaşanan olaylar karşısında üzüntümüzü karşılıklı olarak paylaştık. Bu türden olaylar yaşanmaması, İzmir'in bu tür şiddet olaylarıyla anılmaması, seçimin huzur içinde yapılması konusunda hemfikiriz. İzmir'de şiddete, birlikte izin vermeyeceğiz. Şiddeti birlikte kınamak için, bugün (9 Mayıs Salı) sabah saat 11: 00'de sayın mevkidaşım ile bir araya gelmeye karar verdik. Şiddet nereden gelirse gelsin birlikte kınayacağız. Arzumuz, kardeşçe ve huzur içinde bir seçim süreci geçirmek olacaktır."