CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: İzmir'de oy oranları benzer şekilde cereyan ediyor

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Sandıkların neredeyse tamamına yakını, yüzde 95'e yakınının sonuçlarını girmiş durumdayız. Son 400-500 sandık kalmış durumda İzmir'de. Daha önce söylediğim gibi, oy oranları İzmir'de benzer bir şekilde cereyan ediyor. Yüzde 67 gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yüzde 33 gibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu gözüküyor. Bundan sonra üç aşağı beş yukarı sonuçlar böyle gelecektir" dedi.

Şenol Aslanoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin bugün yapılan ikinci turunda İzmir'de alınan sonuçlara ilişkin açıklama yaptı. Aslanoğlu, şunları söyledi:

"Hemen hemen sandıkların neredeyse tamamına yakını, yüzde 95'e yakınının sonuçlarını girmiş durumdayız. Son 400-500 sandık kalmış durumda İzmir'de. Daha önce söylediğim gibi, oy oranları İzmir'de benzer bir şekilde cereyan ediyor. Yüzde 67 gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yüzde 33 gibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu gözüküyor. Bundan sonra üç aşağı beş yukarı sonuçlar böyle gelecektir. İtirazlar tüm sandıklarda sürüyor, ilçelerde sürüyor. Bazı ilçelerde farklı problemler var. Şimdi Buca'da bir problemle karşılaştık, o yüzden Buca İlçe Seçim Kurulu'na gideceğim. Bütün ilçelerde sandıklara her iki tarafın da itirazları var. Dolayısıyla itirazların sonuçlanması, kesin sonuçların alınması daha uzun süre alacaktır. Türkiye genelinde de itirazlar sürüyor. O yüzden kesin sonuçlar açıklanınca, yine her zaman olduğu gibi, birlikte toplanıp değerlendireceğiz. Buca İlçe Seçim Kurulu, içeriye, itiraz edecek itiraza yetkili arkadaşları almıyor, alması lazım."