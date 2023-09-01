CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, il kongresinde aday olduğunu açıkladı

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 16 Eylül'de gerçekleştirilecek il kongresinde aday olduğunu açıkladı. Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla il binası önünde yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra İzmir'de basmadık toprak parçası bırakmadığını söyledi. Çok çalıştığını aktaran Aslanoğlu, seçim boyunca da gece yarılarına kadar en çok çalışanlardan birisi olduğunu kaydederek, kongrede il başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, 16 Eylül'de gerçekleştirilecek il kongresinde aday olduğunu açıkladı.

Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla il binası önünde yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra İzmir'de basmadık toprak parçası bırakmadığını söyledi.

Çok çalıştığını aktaran Aslanoğlu, şunları kaydetti:

"Sabah 5'te hallerde gece yarıları iftarlarda, sahurlarda var mıydım? Vardım. Seçimin bittiği zaman partiyi bazı kanallar tartıştırmaya başladılar. İlk gün sabah yüksek sesle haykırdım, 'Genel Başkanımızın yanındayız' diye. Çünkü bu partinin genel başkan sorunu yoktur. Bu partinin yeterince çalışmayan insanlar sorunu vardır."

Seçim boyunca da gece yarılarına kadar en çok çalışanlardan birisi olduğunu kaydeden Aslanoğlu, kongrede il başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Aslanoğlu, kendisine destek için gelen tüm partililere teşekkür etti.