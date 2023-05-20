CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu: İkinci turda tek bir oyun heba olmasına izin vermeyeceğiz

KERİM UĞUR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "İzmir'de tek bir oyu çaldırmadık, tek bir oyun heba olmasına izin vermedik. İkinci turda da tek bir oyun heba olmasına izin vermeyeceğiz" dedi. CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu Başkanı Murat Aydın ise "Seçim hala bitmemiştir. Önümüzdeki hafta pazar günü yapılacak olan ikinci tur, asıl sonucu belirleyecektir" diye konuştu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, YSK'nin Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarını açıklamasının ardından CHP İzmir İl Hukuk Komisyonu üyeleriyle basın toplantısı düzenledi. Aslanoğlu, şöyle konuştu:

"Dün itibarıyla seçim sonuçları bir resmiyet kazanmış durumda. Seçim sonuçlarına ilişkin ve seçim güvenliğine ilişkin ortalıkta dolaşan iddialara, seçim günü sandık güvenliğinde neler yaşandığı konusunda bilgi vermek için bir araya geldik. İzmir'de tek bir oyu çaldırmadık, tek bir oyun heba olmasına izin vermedik. İkinci turda da tek bir oyun heba olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

"ASIL SONUCU İKİNCİ TUR BELİRLEYECEKTİR"

Aslanoğlu'nun ardından seçim günü yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi veren CHP İzmir Hukuk Komisyonu Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Murat Aydın şunları söyledi:

"CHP İzmir örgütü bütün birimleri ile başarılı bir seçim dönemi geçirmiştir. Bütün sandıklarda vardık, bütün binalarda vardık, bütün ilçe seçim kurullarında vardık. CHP'nin görevlendirdiği kişilerin bilgisi dışında hiçbir tutanak sisteme girilmedi. Tüm tutanaklarda her seçimde olduğu gibi çeşitli hatalar oldu. Bunlar önce sandık kurulu üyemiz tarafından sonra müşahidimiz, sonra binada bulunan partimiz adına partinin sistemine veri girişi yapılan bilişim sorumlumuz tarafından, sonra ıslak imzalı tutanağı ilçe başkanlığında sisteme giren bilişim sorumlumuz tarafından, sonra il hukuk komisyonu tarafından, sonra il seçim kurullarında görevli partililerimiz tarafından tek tek kontrol edildi. Bütün seçimlerde en çok rastlanılan durum kaydırmalardır. Oy veri girişi yapılırken bir önceki aday ya da partinin sıfır olan oyuna çizgi çekilip ya da sıfır yazılarak o hane doldurulup diğerine geçilmesi gerekirken bazen bunu yapmaz veri giren. Dolayısıyla oylarda bir kayma olur. Özellikle büyük partilerin ya da çok oy alan adayların, kendilerinden bir önceki parti ya da aday sıfır oysa bunla daha çok karşılaşırız. Bu seçimde de benzer şeyler oldu. Bu seçimde de buna benzer şeyler oldu. Gerek lehimize gerek aleyhimize kaydırmalar oldu. Ancak dört aşamalı kontrol mekanizmamız bu kaydırmaları fark etti ve hangi sandıkta bu verilerden birbirine uyum sağlamadığını biz burada ilde görebildik. Sistem şöyle; bina sorumlumuzun girdiği veri, ilçede girilen veri, ilçe seçim kurulunun girdiği resmi veri ile bizim elimizdeki ıslak imzalı tutanaklar uymuyorsa bunu gördük. Bunu görünce derhal ilçe seçime kurulumuzdaki görevli partili arkadaşlarımıza durumu aktardık ve hataların yüzde 95'e yakını orada düzeltildi. Düzeltilmeyen, atlanan, bu yöndeki sözlü itirazımız kabul edilmeyenler ile ilgili de resmi itirazlar yapıldı. Bizim partimize verilsin verilmesin bütün oyların sisteme doğru şekilde işlenmesi verilerin kaydedilmesi sağlandı. Seçim hala bitmemiştir önümüzdeki hafta pazar günü yapılacak olan ikinci tur, asıl sonucu belirleyecektir."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023