CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, AKP İzmir İl Başkanı Saygılı'na Yanıt Verdi

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın CHP'ye ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik "İzmir'i çantada keklik görüyorlar" sözlerine, "İzmir'de vatandaşlarımızın tercihini anlamsızlaştırmak, İzmirlinin düşünmeden ve sorgulamadan oy verdiğini ima etmek İzmirli vatandaşlarımıza büyük saygısızlıktır. Her seçimde devasa oy farkı yemiş olan bir partinin mensuplarının böylesine bir tartışmaya girmesi çok manasız. İzmirli seçmene anlamsız yakıştırmalar yapacaklarına, İzmir seçim sonuçlarını anlamaya çalışsalar kendileri için daha faydalı olur" yanıtını verdi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yaptığı yazılı açıklamayla AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'ya yanıt verdi. AKP İzmir İl Başkanı ve bazı milletvekillerinin İzmir seçmeni üzerinde yeni bir tartışma başlatmaya çalışmasının anlamsız ve İzmirli seçmenin aklına ve iradesine büyük bir saygısızlık olduğunu ifade eden Şenol Aslanoğlu, AKP'li mevkidaşına iki parti arasındaki oy farkı üzerinden yanıt verdi. Aslanoğlu şunları söyledi:

"Yurtdışı hariç AKP 747 bin 543 oy aldı. CHP ise 1 milyon 260 bin 862 oy aldı. Neredeyse AKP'nin oyu kadar, tam 513 bin 139 oy fark attık. Yani İzmirliler onlara tevessül ettiklerinin iki katı partimize oy verdi. Yani partinizden çok da hazmedemeyen milyonlarca İzmirlinin 1 milyon 260 bin 862'si Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdi. Liderler yarışı ise daha vahim sonuçlandı Sayın Saygılı açısından. İki lider arasındaki oy farkı 1 milyon 020 bin 000. İsterlerse yazı ile yazalım. Bir milyon yirmi bin. Türkiye'de hiçbir ilde böyle bir oy farkı oluşmadı. İzmir ile İzmirliler ile gurur duyuyoruz. Sizinle bizim aramızda kocaman bir fark var ve İzmirli bunu net olarak görüyor. O yüzden 2019 Yerel seçimlerinde de 2018 genel seçimlerinde de 2014 -2009-2004 yerel seçimlerinde de büyük fark yediniz. Siz kurulduğunuzdan bu yana tablo aynı Sayın Başkan. 20 yıl geriye gitse sayın başkan bu farkın büyüklüğünün 20 senedir kapanmadığını görür. Öncelikle, İzmir'de vatandaşlarımızın tercihini anlamsızlaştırmak, İzmirlinin düşünmeden ve sorgulamadan oy verdiğini ima etmek İzmirli vatandaşlarımıza büyük saygısızlıktır. İzmirliler tercih yaparken sorgular, duruşa bakar, hizmete bakar, vizyona bakar. Kimsenin de kendisini keklik gibi görmesine müsaade etmez. Gören varsa da bir seçim sonrasında cevabını sandıkta verir. Sayın mevkidaşım ve bazı AKP'liler anlaşılan İzmir'in duruşunu ve İzmirlinin sandıklarda verdiği cevabı hala kavrayamamış. Her seçimde devasa oy farkı yemiş olan bir partinin mensuplarının böylesine bir tartışmaya girmesi çok manasız. İzmirli seçmene anlamsız yakıştırmalar yapacaklarına, İzmir seçim sonuçlarını anlamaya çalışsalar kendileri için daha faydalı olur."

YALAN SİYASETİYLE İZMİR'DE YOL ALAMAZSINIZ

İzmir büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer'in de bu eleştirilere hizmet üzerinden cevap verdiğini belirten Aslanoğlu "Sayın Tunç Soyer'in ve belediyemizin yaptığı hizmetleri bakıp görmeyen, çözülmüş sorunları sanki devam ediyormuş gibi anlatmaya, yalan siyaseti üzerinden İzmir'de yol almaya çalışanlar bilsin ki, bu siyaset tarzı İzmir'e yakışmıyor. İzmirliler bu tarz siyasete bugüne kadar prim vermedi, bundan sonra da vermezler" dedi.