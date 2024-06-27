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CHP İzmir'e heyet gönderme kararı aldı

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AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile memurlar arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerindeki uzlaşmazlık nedeniyle CHP Genel Merkezi'nin kente heyet gönderme kararı aldığını belirtti. Saygılı, CHP'nin İzmir'i yönetmekteki acizliğinin TİS sürecinde bir kez daha ortaya çıktığını savundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile memurlar arasındaki toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerindeki uzlaşmazlık nedeniyle CHP Genel Merkezi'nin kente heyet gönderme kararı aldığını belirterek, "CHP, her sorunda Ankara'dan bir heyet mi gönderecek?" ifadesini kullandı.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada CHP'nin İzmir'i yönetmekteki acizliğinin TİS sürecinde bir kez daha ortaya çıktığını savundu.

CHP Genel Merkezi'nin İzmir'e heyet gönderme kararının medyaya da yansıdığını aktaran Saygılı, şunları kaydetti:

"Bu nasıl bir mantıktır? CHP, İzmir'i bu şekilde mi yönetecek, her sorunda Ankara'dan bir heyet mi gönderecek? CHP Genel Merkezi'nin bu hamlesi aynı zamanda Başkan Tugay üzerinde dışarıdan bir vesayet kurma çabası olduğunu da gösteriyor."

Kaynak: AA / Politika

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