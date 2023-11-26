CHP İzmir'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkanlığı'nın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için hazırladığı video klip büyük beğeni topladı.

CHP İzmir Sosyal ve Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülşen Karataş Şişbacak'ın öncülüğünde, İzmir'in 30 ilçesinden CHP üyesi 30 kadının yer aldığı projede, sözleri Ayça Aksünger Aydın'a ait olan "Güzel ve Güçlü Kadın" adlı şarkıyı seslendirildi.

25 Kasım için özel olarak yazılan şarkının klibi CHP İzmir İl Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni alırken, binlerce kişi tarafından da paylaşıldı.

YAŞAM VE HAK MÜCADELEDİ VEREN KADINLARIN SESİ OLACAK

Hazırlanan klibin kadınların var olma ve haklarını savunma mücadelesine destek vermek amacıyla hazırlandığını ve hayatını kaybeden kadınlara adandığını belirten, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Gülşen Karataş Şişbacak "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için hazırladığımız klip kadınların hak ve yaşam mücadelesine adanmıştır. Bu klip, İzmir'in 30 İlçesini temsilen her ilçeden bir kadın üyemizin yer aldığı ve şiddet mağduru olmuş, yaşamdan koparılmış, günümüzde şiddete uğrayan ama sesini duyuramayan tüm kadınlarımızın sesi olması için hazırlanmıştır. İnadına eşitlik inadına özgürlük demiş tüm kadınların hak ve yaşam mücadelesine armağan edilmiştir. Şarkının sözlerini bizler için yazan kıymetli Ayça Aksünger Aydın'a, müzikte büyük emeği olan aranjör Cemal Yüktaşıyan'a, il kadın kollarımıza, emek veren herkese ve bu şarkının seslendirilmesinde, klibin hazırlanmasında amatör bir ruhla ama kadın cesaretiyle yer alan tüm güzel ve güçlü kadınlara, yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın kadınlarımızın verdikleri yaşam mücadelesine, günümüzde şiddete uğramakta olan ama seslerini duyuramayan kadınlarımıza cesaret vereceğine, tüm kadınların sesi olacağına inanıyorum. Bu projeye başından beridir sahip çıkan ve heyecanla destekleyen, bizlere tüm imkanları sunan il başkanımız Sayın Şenol Aslanoğlu'na da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Şiddetin son bulduğu, kadınlarımızın korkusuzca ve eşit şartlarda yaşadığı bir dünyayı yine biz kadınlar hakim kılacağız. ve bu mümkün oluncaya kadar da mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.