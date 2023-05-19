CHP İzmir'den Diyanet Başkanı Erbaş'a Hutbe Tepkisi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konulu 'cuma hutbesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmamasına İzmir’den tepki geldi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e neden yer vermediniz? Buna ne millet ne de şehitlerimiz razı gelmez” dedi.

KERİM UĞUR

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konulu 'cuma hutbesi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün adını anmamasına İzmir'den tepki geldi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e neden yer vermediniz? Buna ne millet ne de şehitlerimiz razı gelmez" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Diyanet'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı konulu 'cuma hutbesi' ne tepki gösterdi.

Aslanoğlu sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın makam arabasındaki fotoğrafını paylaşarak tepkisini şu sözlerle gösterdi:

"Milyonluk makam araçlarıyla gezip, hutbeler okutan diyanet işleri başkanı Ali Erbaş, 19 Mayıs Hutbenizde Ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e neden yer vermediniz? Buna ne millet, ne de şehitlerimiz razı gelmez"