Üye Girişi
Haberler

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Belirledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

CHP Parti Meclisi (PM), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday gösterilmesini kararlaştırdı. Aynı zamanda İzmir'in ilçeleri için de başkan adayları belirlendi.

CHP Parti Meclisi (PM), İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday gösterilmesini kararlaştırdı. Aynı zamanda İzmir'in ilçeleri için de başkan adayları belirlendi.

Aday belirleme sürecinin devam ettiği CHP'de iki günlük İzmir mesaisi bugün MYK toplantısının ardından PM toplantısıyla devam etti. CHP MYK toplantısında yapılan değerlendirmelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi için Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın aday gösterilmesi ve onay için PM oylamasına sunulması uygun görüldü. MYK toplantısında İzmir'in ilçelerinin belediye başkan adayları da belirlendi ve PM oylamasına sunuldu. PM toplantısının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığına Cemil Tugay'ın gösterilmesi kararlaştırıldı.

PM kararına göre CHP'nin İzmir ilçe adayları da şöyle oldu:

"Selçuk- Filiz Şengel Ceritoğlu, Çeşme - Lal Denizli, Aliağa - Çağatay Güç, Beydağ - Şakir Başaran, Foça - Saniye Bora Fıçı, Karabağlar - Emine Helil İnay Kınay, Karaburun - Nurşen Balcı, Karşıyaka - Behice Yıldız İşçimenler Ünsal, Kemalpaşa - Mehmet Türkmen, Menderes - İlkay Çiçek, Balçova - Onur Yiğit, Bayraklı- İrfan Önal, Bayındır - Davut Akarsu, Bornova: Ömer Eşki, Buca: Görkem Duman, Dikili: Adil Kırgöz, Gaziemir: Ünal Işık, Güzelbahçe - Mustafa Günay, Kınık - Sema Bodur, Seferihisar - İsmail Yetişkin, Narlıdere - Erman Uzun, Konak - Nilüfer Çınarlı Mutlu, Ödemiş - Mustafa Turan, Urla - Selçuk Balkan, Bergama - Tanju Çelik, Çiğli: Anıl Feroğlu, Kiraz: Nasuh Coşkun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Cemil Tugay Karşıyaka İzmir İzmir Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Mustafa Kemal, kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 29-30 Ocak benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Trabzonspor - Kasımpaşa maç özeti! (VİDEO) Trabzonspor - Kasımpaşa maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? CHP İzmir adayı kim oldu, Tunç Soyer aday mı? CHP İzmir adayı Cemil Tugay mı oldu? Galatasaray - Gaziantep FK maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Gaziantep FK maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Survivor Bozok elendi mi, Bozok neden yok, nerede? Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Gaziantep FK maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Zaha kaç gol oldu? Zaha Galatasaray'da toplam kaç yol attı 2024? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? 11 Şubat hangi burç? 11 Şubat doğumluların burcu ne? 11 Şubat'ta doğanların burcu nedir? Yükseleni ve alçalanı ne? 11 Şubat burç özellikleri neler? Zeval ne demek? Zeval vakti ne zamandır? TDK'ya göre zeval nedir? Zeval vakti hangi saat aralığına denk geliyor? Zeval ne anlama gelir? Turabi neden yok, Survivor Turabi nerede? Kara mantar hastalığı bulaşıcı mı? Kara mantar enfeksiyonu nedir? Kara mantar hastalığı nasıl bulaşır? Rüya içinde rüya görmek ne demek? Rüya içinde rüya anlatmak ve uyanmak nedir? Rüya içinde rüya görmek ne anlama gelir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title