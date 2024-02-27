CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Buca Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, seçim çalışmaları kapsamında Buca Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Seçim ofisinden yapılan açıklamaya göre Tugay, ziyarette ???????Kooperatif Başkanı Mehmet Ali Susam ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü, ilçeye yönelik çözüm önerilerini anlattı.

İzmir'i yönetirken olayları akışına bırakmayacaklarını, geleceğe dair öngörüleri, riskleri dikkate alarak projeler geliştireceklerini aktaran, Tugay, şunları kaydetti:

"Kentlerimizi bekleyen su, gıda, enerji gibi temel sorunlar var. Şehrimizi bunlara hazırlıklı hale getirmeliyiz. İzmir gelecekte yaşanacak sorunlara, krizlere hazırlıklı bir şehir olacak. Su sorununu çözen, kendine yeten gıdasını üreten bir şehir olacağız. Enerji açısından da çok önemli yatırımlar yapacağız. Dışa bağımlılıktan kurtulacak çalışmalarımız olacak. Kendi kendimize yetecek enerji üreteceğiz. Yapılacak planların başarılı olması için demokrasi şart. Demokrasi olmazsa kalkınmanın da gelişmenin de mutlu olmanın da imkanı yok. Demokrasinin en temel ihtiyacı şudur; insanlar özgürce düşünebilmeli, konuşabilmeli, kamu yönetimine katılabilmelidir. Bunun için kamu yönetimlerinin insanlara kapılarının, gönüllerinin, kulaklarının, gözlerinin açık olması lazım. İzmir Planlama Ajansı diye bir birim üzerinden bu sistemi kuracağım."

Buca Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.