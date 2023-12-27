CHP İzmir, Aydın, Uşak, Denizli ve Manisa il başkanlıkları terör saldırılarını protesto etti

CHP İzmir, Aydın, Uşak, Denizli ve Manisa il başkanlıkları, düzenledikleri basın açıklamalarıyla terör saldırılarını protesto etti.

CHP İzmir İl Başkanlığındaki basın açıklamasını gerçcekleştiren İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ana muhalefet partisi olarak terörden medet umanlara ve beslenenlere hiçbir zaman fırsat vermeyeceklerini, şehit haberleri gelmemesi için kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasında şehitlerin isimlerini tek tek sayarak onlara Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı, yaralı askerlere da şifa dileyen Aslanoğlu, hain terör saldırılarına, insanlık dışı saldırıların yol açtığı onarılmaz acılara "artık yeter" demek için bir araya geldiklerini ifade etti.

Şehitlerin her birinin ayrı hikayesi, arkada bıraktıkları aileleri olduğunu belirten Aslanoğlu, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini sadece kınamadıklarını aynı zamanda lanetlediklerini vurguladı.

Aydın

CHP Efeler İlçe Başkanlığı önündeki açıklamada konuşan Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı da şehitlerden dolayı acılarının büyük olduğunu söyledi.

Terör örgütünün saldırılarına "artık yeter" dediklerini aktaran Saatçı, "Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Sadece kınamıyoruz, lanetliyoruz. Toprağa verdiğimiz kahraman evlatlarımızın, bütün şehitlerimizin aziz hatıralarını sonsuza dek yaşatacağımıza söz veriyoruz." diye konuştu.

Uşak

CHP Uşak İl Başkanlığı önünde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından ortak açıklama metnini okuyan İl Başkanı Sevinç Soyer Yazgan, şehitlerden dolayı yüreklerinin yandığını söyledi.

Denizli

Candoğan Parkı önünde konuşma yapan CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum da şehit haberlerinden dolayı bağırlarına taş oturduğunu ve acılarının büyük olduğunu söyledi.

Her türlü terör örgütünün saldırılarını kınadıklarını ifade eden Horzum, "Gencecik vatan evlatlarını toprağa verdik. Hain terör saldırılarına, bu insanlık dışı saldırıların yol açtığı, onarılamaz acılara artık yeter demek için buradayız. Terörü, bölücü terör örgütü PKK'yı ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Manisa

CHP Manisa İl Başkanlığı önünde düzenlenen basın açıklamasına İl Başkanı İlksen Uludağ Özalper'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ferdi Zeyrek ve Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Gülşah Durbay da katıldı.

Açıklama öncesi şehitler için 2 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Partililer, "Artık yeter. Kahrolsun PKK" sloganları attı.

CHP Manisa İl Başkanı Özalper, hain terör saldırılarına, gencecik vatan evlatlarının toprağa düşmesine artık yeter dediklerini belirtti.