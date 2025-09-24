CHP İstanbul İl Kongresi'ne Mahkeme Müdahalesi

3

- İSTANBUL 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin yapılmasına ilişkin yürütülen çalışmaların durdurulmasına ilişkin İstanbul Valiliğine ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na ara kararı iletti. Kongrenin devam ettiği Süleyman Seba Kültür Merkezi'ne gelen heyet, alınan kararı CHP yönetimine bildirdi. Salonun önünde gerginlik yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'nun kongrenin devam etmesi yönündeki kararı sonrası heyet binadan ayrıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul Valiliği ile Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna yazdığı yazıda, mahkeme kararına aykırı olduğu gerekçesiyle bugün gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin durdurulmasını talep etti.

Mahkeme, İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yazdığı yazıda, davacı Özlem Erkan ile davalılar CHP Genel Merkezi, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Mehmet Arslan Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Veli Gümüş, CHP İstanbul İl Başkanlığı arasında mahkemede görülmekte olan dernek genel kurulu kararlarının iptali istemli genel kurul kararının iptali davası olduğu bilgisini aktardı. Yazıda, mahkemede davası görülmekte olan ve 2 Eylül'de verilen ara karar ile CHP İstanbul İl Yönetimi'nin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı, geçici kurul atandığı, üst kurul ve kurultay delegelerinin görevden uzaklaştırıldığı, İstanbul il örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

YSK KARARI SONRASI HEYET BİNADAN AYRILDI

CHP'nin Olağanüstü İl Kongresi Beşiktaş'taki Süleyman Seba Kültür Merkezi'nde saat 11.00 de başladı. Kongre salonunda konuşmalar sürerken 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından alınan karar, gelen heyet tarafından CHP yönetimine bildirdi. Tutanak tutulduğu sırada heyet ile CHP'liler arasında gerginlikler yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun kongrenin devam etmesi yönündeki kararı sonrası heyet binadan ayrıldı.