CHP İstanbul İl Kongresi'nde Arbede Çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi 38'ince Olağan İstanbul İl Kongresi'nde başkan adayı Özgür Çelik'in konuşma yaptığı sırada, Cemal Canpolat'a destek verenlerle Çelik'e destek verenler arasında arbede yaşandı. Diğer partililerin araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Daha önce de Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'in konuşması sırasında salonda arbede yaşanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika