CHP İstanbul İl Başkanlığı Zam Sergisi

CHP İstanbul İl Başkanlığı, zam gelen ürünlerin fotoğraflarının yer aldığı 'MuazZam Bir Sergi'yi tanıtmak için toplantı düzenledi. Canan Kaftancıoğlu, zamların vatandaşı zor durumda bıraktığını belirterek, sergide ürünlerin fiyat farklarını gösterdiklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı zam gelen ürünlerin fotoğraflarının yer aldığı "Muaz Zam Bir Sergi"yi tanıtmak için toplantı düzenledi.

CHP İl Başkanlığı önündeki açılışta konuşan Canan Kaftancıoğlu, vatandaşın zamlardan nefes alamaz duruma geldiğini belirterek, 4 yılda metrekare başına kira fiyatının 14 liradan 114 liraya çıktığını vurguladı.

Pazarlarda gezerken zamlarla ilgili broşür dağıtacaklarını ifade eden Kaftancıoğlu, görselleri sergilenen ürünlerin seçimden önce ve sonraki fiyatlarının teşhir edildiğini söyledi.