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CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan oy kullanma çağrısı

Politika Haberleri

CHP İstanbul İl Başkanlığı, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi için sosyal medya hesabından vatandaşlara 'Gönül rahatlığıyla oy kullanma' çağrısında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı sosyal medya hesabından, "Kıymetli vatandaşlarımız; gönül rahatlığıyla sandığa giderek oyunuzu kullanabilirsiniz. Oyunuz bize emanet" paylaşımında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi için sosyal medya hesabından vatandaşlara "Gönül rahatlığıyla oy kullanma" çağrısında bulundu.

Sandıkların güvenliğine yönelik çalışmaların anlatıldığı bir de video yayınlayan CHP İl Başkanlığı paylaşımında, "Kıymetli vatandaşlarımız; gönül rahatlığıyla sandığa giderek oyunuzu kullanabilirsiniz. Oyunuz bize emanet" denildi.

İstanbul Seçim Sonuçları
Kaynak: ANKA / Politika

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