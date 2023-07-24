CHP İstanbul İl Başkanlığı 'Muazzam' Sergisi Açtı

CHP İstanbul İl Başkanlığı, zam yapılan ürünlerin fiyat artışını gösteren görsellerin kullanıldığı 'Muazzam' adlı bir sergi açtı. Sergi, İstanbul'un bütün pazarlarında ve sokaklarında sergilenecek.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, zam yapılan ürünlerin fiyat artışını gösteren görsellerin kullanıldığı 'Muazzam' adlı bir sergi açtı. Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının bahçesindeki açılışa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı. Kaftancıoğlu, "Bu sergimizin yeri İstanbul'un bütün pazarları bütün sokakları olacak ve trafikte de sergimizi vatandaşlarımız görecekler. Bugünden itibaren İstanbul'umuzun 39 ilçesinde bütün pazarlarda örgütlerimizle birlikte 'Muazzam' sergilerimizi açacağız. Zamlarla ilgili broşürlerimizi dağıtacağız vatandaşlarımızı dinlemeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.