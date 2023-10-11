CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini devretti

Haber-GAYE ŞEYMA CAN/ Kamera- SADIK KARAKULOĞLU

Eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görevini Özgür Çelik'e devretti. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen törenin ardından açıklama yapan Kaftancıoğlu, "Bizler hep birlikte 85 milyona adalet, eşitliği ve özgürlüğü getirmek için çalışacağız. Ben de bugünden sonra İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çalışkan üyesi olmaya çalışacağım" dedi. Çelik ise "Biz yeniden İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'ye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla, onun inancıyla, umudu hep birlikte yeniden yeşerteceğiz ve bu topraklara sizlerle birlikte demokrasiyi getireceğiz" diye konuştu.

CHP İstanbul Kongresi'nde il başkanı seçilen Özgür Çelik için CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu görevini Özgür Çelik'e devretti. Törenin ardından bina önünde konuşma yapan Kaftancıoğlu, "6 yıl boyunca büyük bir gurur ve onurla taşıdığım İl Başkanlığı görevini bugün kıymetli başkanımız Özgür Çelik'e devretmiş bulunuyoruz. ve bugün bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin ne kadar inançlı, ne kadar çalışkan ve ne kadar yarına dair mutlu olabileceğini hissetmenin mutluluğunu yaşıyorum kendi adıma. Özgür başkanımız da biraz önce yukarıda sohbet ederken kendisinin de ifade ettim, bizler hep birlikte 85 milyona adalet, eşitliği ve özgürlüğü getirmek için çalışacağız. Ben de bugünden sonra İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çalışkan üyesi olmaya çalışacağım. Aranızda çok çalışkan var. İşim zor. Çok daha fazla çalışmam gerekecek. Çalışkan üyesi olarak partimize ve memleketimize ve elbette Özgür Başkanımızın işlerini kolaylaştırmak için ne ihtiyacı olursa hep birlikte orada olacağız. Ben değerli başkanımızı ve seçilen bütün yol arkadaşlarımızı kutluyor, kendilerine sizlerin huzurunuzda bir kez daha başarılar diliyorum" dedi.

ÖZGÜR ÇELİK: "BU TOPRAKLARA SİZLERLE BİRLİKTE DEMOKRASİYİ GETİRECEĞİZ"

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini alan Özgür Çelik ise şunları söyledi:

"6 yıla yakın hatta 6 yıldan fazla büyük bir mücadeleyle İl Başkanlığı görevimizi yürüten Sayın Canan Kaftancıoğlu'na ve yönetim kurulu üyelerine sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. ve yine bir kongre döneminin içerisindeydik İstanbul'da. Bu 6 yıllık zaman dilimi içerisinde partimizde ilçe başkanlığı yapmış, yönetim kurulu üyeliği yapmış, tüm yol arkadaşlarıma sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Yukarıda da ifade ettim. Bu 6 yıllık zaman dilimi içerisinde beş büyük seçim atlattık. Bir dönemi yaşadık birlikte. Hepimizin yüreğini yakan deprem yaşadık. ve bu 6 yıllık mücadele tüm süreciyle gerçekten büyük fedakarlık gerektiren bir süreydi. Bu anlamıyla İl Başkanımıza, yönetimine ve partimizde görev yapan tüm değerli yol arkadaşlarımıza bir kez daha sonsuz ve yürekten teşekkür ediyorum. Bugün hep birlikte tarihi bir yolculuğa çıkıyoruz. Seçim sonrasında yaptığım ziyaretlerde sokakta bir umutsuzluğu görüyorum demiştim. Seçmenlerimizde bir kırgınlığın olduğunu görüyorum demiştim. Hatta bugün buraya gelmeden önce saat 15.00'te İlçe Başkanı ve il yöneticilerimizle Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na, mazbatamızı almaya gittiğimizde biz seçim kurulundan içeri girerken yetmiş yaşının üzerinde bir hanımefendi önümü keserek, 'Ne olacak bizim bu kırılan umutlarımız. Bu dünyadan gözüm açık gideceğim' dedi. Kendisine şunu ifade ettim, dedim ki, 'Asla umudunuzu kaybetmeyin. En zor zamanlarda bile bir umut mutlaka vardır' dedim. Hatta şunu söyledim, 'İkinci Dünya Savaşı sonrasında emperyalist güçler ülkemizi işgal ettiğinde bugünden çok daha zor günler yaşıyorduk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk İstanbul'a geldiğinde arkadaşı kendisine İstanbul Boğazı'nı göstererek 'Görüyor musun paşam? Her şeyin bittiği noktadayız. İngilizler İstanbul'u ele geçirdiler. İngilizler gemileri İstanbul Boğazı'na demir attılar' dediği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir inançla, büyük bir kararlılıkla tek bir cümleyle şunu söylemişti, 'Geldikleri gibi giderler' demişti. Geldikleri gibi gittiler ve bugün bir umut kırılması var. Ancak asla umudunuzu kaybetmeyin. Bütün zor zamanların bir çıkışı vardır. Bana göre bugün tarihi bir gün. Biz yeniden İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'ye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığıyla, onun inancıyla, umudu hep birlikte yeniden yeşerteceğiz ve bu topraklara sizlerle birlikte demokrasiyi getireceğiz. Yakın zamanda ilçe kongrelerimizi gerçekleştirdik. ve İstanbul'da çok sayıda genç yol arkadaşımız göreve geldi. Tecrübeli arkadaşlarımızın deneyimiyle gençlerin enerjisini birleşti. Bu hikaye bir kişinin hikayesi değil, bu hikaye hepimizin hikayesi."

Çelik, sonrasında 39 ilçe başkanlığının ve başkanlarının isimlerini sayarak teşekkür etti.