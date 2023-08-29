CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda bulunan şüpheliye ceza verildi

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırıda bulunan ve polis tarafından yakalanan şüpheli Emre D., 'korku veya paniğe sebep olacak tarzda silahla ateş etme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 9 ay hapis ve 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının bulunduğu cadde de 6 Nisan günü silah ile havaya ateş ettikten sonra kaçan ve polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli Emre D. hakkında talepname düzenlendi. Şüpheli 'korku veya paniğe sebep olacak tarzda silahla ateş etme' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplamda 9 ay hapis ve 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı binasının bulunduğu caddede 6 Nisan 2023 günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan silahla ateş edildiği ve yol kenarında 9 mm çapında 2 adet kovan tespit edilmişti. Polis ekiplerinin başlattığı çalışmada incelenen kamera kayıtları sonrasında kimlikleri tespit edilen otomobilin sahibi Arif P.(26), Berkan Ö.(22), Anıl Ö.(20) ve Ferhat E.E,(23) gözaltına alınmıştı. 10 Nisan 2023 tarihinde İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen şüphelilerden Anıl Ö. Savcılıkta ki ifadesinin ardından serbest bırakılmış, diğer 3 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olayda havaya ateş ettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan ve tüm aramalara rağmen yakalanamayan Emre D. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Emre D.'nin 2 aranması ve 51 suç kaydı olduğu da öğrenilmişti. Sultangazi'de yakalanarak 17 Nisan 2023'te adliyeye sevk edilen Emre D. çıkarıldığı mahkeme tarafından 'ateşli silahlar kanuna muhalefet' suçundan tutuklanmıştı.

Şüpheliye iki ayrı suçtan ceza verildi

Şüpheli Emre D. hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 'ruhsatsız silah bulundurma' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarının seri muhakeme usulüne tabi olması sebebiyle talepname düzenlendi. Savcı tarafından yasa gereği ceza teklif edilen şüpheli Emre D. söz konusu cezayı kabul etti.

Şüpheli Emre D.,13 Haziran'da çıkarıldığı İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 6 ay hapis ve 300 lira adli para cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, Emre D.'nin, 'korku, kaygı veya paniğe sebep olacak tarzda silahla ateş etme' suçundan da 3 ay hapis cezasına çarptırarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan diğer 4 şüpheliye ise haklarında 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan dava açıldı. - İSTANBUL